Praha - Předsednictvo Odborového svazu dopravy (OSD) vyhlásilo kvůli mzdám šoférů linkových autobusů stávku. Odboráři ale zatím neuvedli datum, kdy by se měla stávka uskutečnit. Neuvedli ani, zda půjde o celorepublikový protest, nebo zda se do stávky zapojí pouze šoféři z těch krajů, kde jsou s navýšením platů řidičů největší problémy. Ty podle předsedy OSD Luboše Pomajbíka nadále přetrvávají v Ústeckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina.

Stávku podporují krajské organizace v Pardubickém a v Ústeckém kraji. "Je to už poslední možnost, jak přimět kraje a vládu, aby problém vyřešily," řekl ČTK předseda odborů společnosti BusLine Jiří Kuchynka. BusLine zajišťuje v Ústeckém kraji více než polovinu autobusové linkové přepravy. "Je lepší stávkovat takto nenadále než nechávat dlouhý čekací čas," uvedl šéf odborářů společnosti Arriva Teplice Josef Linhart.

Video: Dopravní odbory vyzvaly ke stávce řidičů autobusů 15.03.2017, 16:20, zdroj: ČTK/Praha

Za výsměch dnes označil odborář Miroslav Vokál nabídku Pardubického kraje přidat autobusovým dopravcům na mzdy řidičů deset milionů korun. Zaměstnavatelé řidičů požadují třikrát tolik. Stávka je reálná, řekl ČTK Vokál, který je členem předsednictva Odborového svazu dopravy (OSD).

"Na základě doložených výpočtů by to znamenalo asi 34 milionů korun, oni nabízejí deset, to je výsměch. Vidím to jako brutální zastavení dopravní obslužnosti v Pardubickém kraji," kritizoval Vokál.

Minimum určené vládou navyšuje mzdy za hodinu jízdy na 98,10 Kč a na 88 korun za hodinu čekání. Nově byl zaveden příplatek 6,60 Kč za hodinu za náročné pracovní prostředí. Po dnešku ale odbory požadují, aby se čekání započítávalo do fondu pracovní doby jako jízda.

Odborům také vadí to, že řadě zaměstnanců, kteří měli v kolektivních smlouvách vyjednané vyšší hodinové mzdy za hodinu jízdy, se mzdy nezvedaly adekvátně k navýšení minimální mzdy. Zvýšení se tak týkalo jen 38korunového navýšení odměn za hodinu čekání.

Řidiči linkových autobusů proti nízkým mzdám protestují od října 2015. Podle nové podoby zákona o veřejných zakázkách by soutěže na zajištění veřejné dopravy měly zohledňovat i jiná kritéria než cenu a stanovovat například nejnižší mzdu pro šoféry autobusů.

Ústecký kraj v reakci na situaci kolem platů řidičů autobusů plánuje, že vytvoří krajskou linkovou autobusovou dopravu. Návrh radních musí schválit zastupitelé. Náklady na roční provoz všech spojů linkové krajské dopravy by měly činit zhruba 580 milionů ročně. Nyní autobusy v kraji denně přepraví zhruba 55.000 cestujících.

Ve mzdách šoférů autobusů v tuzemsku existují velké rozdíly. Vyšší platy než šoféři linkových autobusů mají řidiči městské hromadné dopravy i řidiči autobusů na komerčních linkách.

Celkem je v Česku podle odhadů 50.000 šoférů autobusů, 11.000 až 12.000 jich připadá na šoféry na linkách objednávaných kraji. Oficiální průměrná mzda řidičů autobusů, trolejbusů a tramvají podle Českého statistického úřadu činí 26.859 korun. Toto číslo ale zohledňuje i platy lépe ohodnocených šoférů MHD. Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku ve čtvrtém čtvrtletí 2016 činila 29.320 Kč.