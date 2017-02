Brno - Odboráři, kteří zastupují autobusové řidiče na jižní Moravě, dnes vyhlásili stávkovou pohotovost. Většina dopravců, kteří zajišťují v kraji pravidelné linky, totiž avizovala, že platy podle vládního nařízení řidičům nezvýší, protože zatím nedostala peníze od kraje, řekl novinářům za odboráře Libor Weinstein. Náměstek jihomoravského hejtmana Roman Hanák (ČSSD) ČTK sdělil, že kraj dělá všechny potřebné kroky k tomu, aby dopravci peníze dostali.

Weinstein dnes jednal v Brně se zástupci odborů ze 14 dopravních firem, zhruba 90 procent z nich přišlo s informací, že lednové mzdy navýšené nebudou. "Další dopravci sice lednové mzdy navýší, ale pokud kraj peníze nepošle, v únoru už to tak nebude," doplnil Weinstein.

Mzdy chodí řidičům do 15. dne v měsíci, příští týden už tedy bude zřejmé, jak situace dopadla. "Pokud mzdy skutečně vyšší nebudou, pokračovali bychom v protestních akcích a asi bychom vyhlásili stávku, protože to je jediné, čemu zaměstnavatelé rozumějí," řekl Weinstein.

Ve stávkové pohotovosti jsou už od 10. ledna autobusové odbory v Ústeckém kraji. "Ta stále platí a platí i to, že počkáme do 20. února, kdy mají přijít výplaty. Podle toho se rozhodneme, zda vyhlásíme stávku," řekl dnes ČTK předseda jablonecké základní odborové organizace BusLine Jiří Kuchynka.

Na jižní Moravě mzdy navýší za leden například rosická Adosa či letovický Dopaz. Podle Weinsteina je nezvednou například ČAD Blansko a Vydos Vyškov. Podle vládního nařízení musejí řidiči dostat nejméně 98,10 koruny za hodinu jízdy a 88 korun za hodinu čekání. Dopravci předběžně vyčíslili růst nákladů zhruba o 3,50 koruny na kilometr. Dosud se mzdy na jižní Moravě nejčastěji pohybují mezi 20.000 a 25.000 korunami.

Kraj se zatím stavěl k jednání s firmami zdrženlivě a odvolával se na čekání na stanoviska ministerstev či vlády. Obává se také, že by úpravu smluv napadli neúspěšní dopravci u antimonopolního úřadu. Podle vyjádření dopravců kraj pouze zkouší, co dopravci vydrží. "V pondělí máme jednání s hejtmanem Bohumilem Šimkem (ANO). Doufám, že pochopí naše argumenty, přijme je a začne se nad nimi přemýšlet. A hlavně doufáme, že si promluví s náměstkem pro dopravu Hanákem, který je podle mě největší brzda jednání na jižní Moravě," uvedl Weinstein. Podle Hanáka má nyní kraj podklady o zvýšených nákladech od dopravců a předloží je na jednání Asociace krajů ČR 20. února. Buď podle něj dostanou dopravci peníze přímo od vlády, nebo půjdou přes kraje, nebo to zaplatí kraj ze svého.

Podle Weinsteina dopravci na akci odborářů čekají, aby ji využili k většímu tlaku na kraj, který sice má v rozpočtu připravenou rezervu 150 milionů. "Zaměstnavatelé se bojí vystoupit a požadovat peníze po krajích. Bojí se, že by nedostali další smlouvy," uvedl Weinstein.

Protestní akci chtějí jihomoravští odboráři koordinovat i s kolegy z Ústeckého, Královéhradeckého a částečně i Pardubického kraje, kde je situace podobná.

Odbory: Nezvýšení mezd šoférů odporuje zákonu, zvážíme protesty Pokud zaměstnavatelé nenavýší podle dohody platy šoférům linkových autobusů, poruší tím zákon. ČTK to dnes řekl předseda Odborového svazu dopravy (OSD) Luboš Pomajbík. Nedodržet dojednané navýšení mezd řidičům se chystají dopravní společnosti v Jihomoravském kraji, místní odborová organizace na situaci dnes reagovala vyhlášením stávkové pohotovosti. O mzdách šoférů budou odboráři jednat v pondělí s jihomoravským hejtmanem. Ve středu se rozhodnou, zda a jakou formu protestu zvolí. "Ve středu 15. února jedná předsednictvo (OSD), a to může vyhlásit jakoukoliv akci v jakémkoli termínu a v jakémkoli rozsahu," uvedl Pomajbík. V úvahu tak přichází jako krajní prostředek stávka. Zároveň chtějí odbory spolupracovat s inspekcí práce, aby se situace vyřešila a dopravci řidičům platy zvýšili. Jihomoravský a Ústecký kraj už dříve uvedly, že budou mít se změnou smluv a s přidáním řidičů komplikace. Na konci ledna poslal náměstek jihomoravského hejtmana Roman Hanák místním dopravcům dopis, ve kterém uvádí, že kraj dopravcům platby za objednanou dopravu nenavýší do doby, než peníze na platy šoférů do rozpočtu kraje dorovná stát. Od začátku letošního roku vláda zvýšila minimální mzdy pro řidiče ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Řidičům by se rovněž měl zvýšit příplatek za čekání mezi jednotlivými jízdami z 50 korun na hodinu na 88 Kč a nově byl zaveden příplatek 6,60 Kč za hodinu za práci v náročném prostředí. Část autobusových dopravců naopak avizovala, že platy šoférům podle nařízení zvedne. Konkrétně třeba jihlavská společnost Icom, která patří mezi největší v Česku, uvedla, že mzdy v průměru zvýší o 17 procent. Loni dopravce v průměru vyplácel řidičům autobusů bez diet 25.028 korun hrubého měsíčně.