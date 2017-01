Hasiči zasahovali ráno 12. ledna při nehodě linkového autobusu mezi Středokluky a Kněževsí v okrese Praha-západ. Jedna cestující zemřela a dalších sedm lidí bylo lehce zraněno. Autobus narazil krátce po půl šesté ráno čelně do stromu.

Středokluky (u Prahy) - Jedna cestující zemřela dnes ráno při nehodě linkového autobusu mezi Středokluky a Kněževsí v okrese Praha-západ, dalších sedm lidí bylo lehce zraněno. Autobus narazil krátce po půl šesté ráno čelně do stromu. Silnice byla v místě nehody zhruba šest hodin uzavřena, na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému. ČTK to řekli mluvčí hasičů Ladislav Holomčík a mluvčí záchranné služby Petra Effenbergerová.

Šlo o linkový autobus A23, který jezdí mezi Kolčí na Kladensku a Prahou. Řídil ho řidič s šestadvacetiletou praxí.

"Na místě jsme ošetřili sedm lehce zraněných lidí, většinou šlo o tržné rány v obličeji," řekla Effenbergerová. Zraněné převezla záchranná služba do kladenské a motolské nemocnice. "U jedné ženy probíhala do příjezdu záchranářů telefonicky asistovaná resuscitace. Záchranáři v resuscitaci po příjezdu pokračovali, i přes veškerou snahu oživovací pokusy úspěšné nebyly," dodala Effenbergerová.

Podle mluvčí policie Jany Dětské v autobusu cestovalo 20 lidí, podle mluvčího hasičů jelo v autobuse 17 lidí. Rozcházejí se i informace o počtu zraněných. Podle policie se při nehodě zranilo šest lidí, podle Holomčíka a Effenbergerové sedm lidí. "Snažíme se zjistit, co přesně se stalo a proč autobus havaroval. Je nám to opravdu moc líto, pokusíme se co nejrychleji spojit rodinou cestující, která zemřela, a nabídnout jim pomoc," uvedl ředitel ČSAD MHD Kladno Ludomír Landa.

Kolem 10:30 přijela pro autobus odtahová služba, která jej musela z místa nehody vyprostit. "Policie příčiny a okolnosti nehody na místě vyšetřuje," řekla Dětská. Podle ní byla silnice v místě namrzlá a klouzala, policie ale nechce spekulovat, zda právě stav vozovky byl příčinou ranní nehody.

Podle Holomčíka vyjely k nehodě hasičské jednotky jak ze středních Čech, tak z Prahy. "K nehodě vyjela i jednotka z Letiště Václava Havla," dodal Holomčík.