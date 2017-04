Dortmund (Německo) - Autobus fotbalistů Dortmundu cestou na dnešní večerní zápas čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem poškodily tři exploze. Utkání bylo kvůli incidentu přeloženo na středu. Při výbuchu byl zraněn španělský obránce Marc Bartra, který byl převezen do nemocnice s poraněním ruky. Agentura DPA s odvoláním na bezpečnostní složky uvedla, že zatím nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o teroristický čin.

Exploze poničily týmový autobus na dvou místech krátce po odjezdu z hotelu, zhruba deset kilometrů od stadionu vestfálského klubu. Při výbuchu se vysypalo několik oken. Krizový štáb na stadionu následně rozhodl, že zápas se uskuteční ve středu od 18:45.

Podle policie byly výbušniny ukryté v křoví u silnice. "Musíme vyčkat, kam nás vyšetřování zavede," uvedla policejní mluvčí Nina Vogtová. Policie zatím neví, o jakou výbušninu šlo. Později večer oznámila, že objevila podezřelý předmět u hotelu Borussie. Nic konkrétního však k nálezu neuvedla.

"Celý tým je v šoku. Takovéhle obrázky z hlavy nedostanete. Doufám, že se mužstvo sebere natolik, aby mohlo zítra hrát. V takovéhle krizové situaci budou všichni hráči držet ještě více při sobě," řekl ředitel Borussie Hans-Joachim Watzke v rozhovoru pro televizní stanici Sky. Bartra podle něj neutrpěl vážné zranění, které by ho jakkoliv ohrožovalo na životě.

Brankář Roman Bürki, který seděl na sedadle za Bartrou, uvedl, že španělský fotbalista má ruku pořezanou od střepů. "Po té ráně jsme se všichni schoulili, kdo mohl, tak si lehl na zem. Nevěděli jsme, jestli ještě něco přijde. Policie byla rychle na místě a zabezpečila ho. Všichni jsme v šoku, na fotbal v té chvíli nikdo ani nepomyslel," citoval švýcarského gólmana deník Blick.

"Hráči to dají stranou a budou schopni podat obvyklý výkon," je přesvědčen předseda dortmundského klubu Reinhard Rauball. "Nejhorší by bylo, kdyby ti, co ten útok zosnovali, dosáhli svého," uvedl.

Incident se stal necelé dvě hodiny před plánovaným výkopem. "Hráči jsou v bezpečí. Na stadionu a kolem něj nehrozí žádné nebezpečí," informovala Borussia na svém twitterovém účtu krátce po explozích.

"Tady na stadionu není žádný důvod k panice," řekl fanouškům hlasatel. Podle policejní mluvčí fanoušci do půl hodiny opustili stadion a jejich odchod se obešel bez problémů. Příznivci Monaka v ochozech skandovali "Dortmund" na podporu domácího klubu. Fanoušci Borussie jim pak prostřednictvím sociálních sítí nabízeli nocleh.

Na liduprázdném stadionu si potom od 21:30 ještě zatrénovali fotbalisté Monaka.