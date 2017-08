Policisté v pařížské čtvrti Levallois-Perret, kde najelo auto do vojenské hlídky zapojené do protiteroristické operace.

Policisté v pařížské čtvrti Levallois-Perret, kde najelo auto do vojenské hlídky zapojené do protiteroristické operace. ČTK/AP/Kamil Zihnioglu

Paříž - Šest francouzských vojáků utrpělo zranění, když dnes ráno v pařížské čtvrti Levallois-Perret najelo auto do hlídky zapojené do protiteroristické operace. Tři vojáci jsou vážně zraněni. Řekla to ministryně obrany Florence Parlyová s tím, že žádný z nich není v ohrožení života. Čin, který je považován za útok, ministryně označila za "podlý". Řidič z místa činu ujel a policie po něm pátrá.

"Šest vojáků z 35. regimentu pěchoty z Belfortu bylo zraněno, tři z nich vážněji, ale žádný není v ohrožení života," upřesnila Parlyová. Dnešní incident podle ní nijak neoslabí odhodlání vojáků střežit bezpečnost ve Francii.

Starosta Levallois-Perret nepochybuje o tom, že osoba ve voze značky BMW jednala úmyslně. Podle Patricka Balkanyho k útoku došlo před budovou kasáren na náměstí Place de Verdun. Vozidlo prý "výrazně zrychlilo, když z ní vojáci vyšli". "Je to nepřípustný, nepochopitelný čin," řekl Balkany ve vysílání televizní stanice BFMTV.

Incident se podle agentury AFP odehrál kolem 08:00 SELČ severozápadně od centra francouzské metropole v doposud klidné části města. Svědci vyšetřovatelům řekli, že tmavé BMW s jednou osobou uvnitř čekalo ve slepé uličce u kasáren a řidič vyjel v okamžiku, kdy před budovou probíhalo střídání směn.

Policie oblast uzavřela a zkoumá záznamy z bezpečnostních kamer. Zranění vojáci jsou již v péči lékařů vojenské nemocnice Percy. Účastnili se bezpečnostní operace Sentinelle, kterou Francie zahájila v reakci na teroristické útoky v redakci časopisu Charlie Hebdo v lednu 2015. Od té doby si útoky v zemi vyžádaly 239 obětí, v poslední době cílí hlavně na příslušníky bezpečnostních složek.

V rámci operace Sentinelle je ve Francii v pohotovosti 7000 členů ozbrojených složek, polovina z nich je rozmístěna v Paříži. Terčem útoků se stali již v únoru 2015 v Nice, v dubnu 2015 a letos v březnu na pařížském letišti Orly. Sentinelle je ve Francii předmětem mnoha politických diskusí a prezident Emmanuel Macron v červenci oznámil, že operaci přezkoumá s ohledem na zvýšení efektivity.