Karlovy Vary - Neobvyklou romantickou komedii Drobné si nechte o dvojici, která se potká během sezení terapeutické skupiny pro lidi postižené autismem, uvádí v hlavní soutěži karlovarského festivalu americká režisérka Rachel Israelová. V celovečerním debutu konfrontuje takzvaně normální společnost s oběma skutečně postiženými hrdiny, kteří diváky rozesmějí i dojmou. Snímek měl ve Varech mezinárodní premiéru, nedávno byl úspěšně uveden na prestižním newyorském festivalu Tribeca.

"Inspiroval mě představitel hlavní role Brandon Polansky, s nímž se dlouho znám. Má poruchu autistického spektra, film je ovlivněn jeho potížemi najít a udržet si lásku," uvedla režisérka na setkání s novináři. Další představitele našla v autistické komunitě na Manhattanu, kde hlavní hrdina nalezl svou přítelkyni.

"Nejprve jsem k němu hledala vhodnou partnerku pomocí konkurzů, ale všechny profesionálky byly příliš manipulativní. Pak jsem při hereckých cvičeních vybrala Samanthu Elisofonovou, která je také postižená," uvedla. Základem snímku byl krátký film z roku 2014, jehož jeden motiv pak rozpracovala. "Vycházela jsem z Brandonovy osobní zkušenosti s randěním," prozradila s tím, že každá z postav, která se na plátně objevila, by vydala na samostatný film.

"Práce to byla úžasná, režisérka nás všechny vycvičila a zamilovali jsme se do ní. Podívala se na to netradičníma očima," uvedl Polansky. "Byla to skvělá zkušenost, sdíleli jsme s ní sny, tužby a naděje, byli jsme pro to ochotni udělat cokoliv," dodala Elisofonová. "Třeba tolik nemluvíme, ale jsme stejní jako ostatní, rozhodně nejsme stranou," podotkl Polansky. "Byla to velká směs improvizace a hraní," dodala jeho partnerka.

Pro režisérku bylo jako pro debutantku těžké sehnat peníze. "Byl to dlouhý proces, ale nakonec jsme našli hodně zdrojů včetně crowdfundingu neboli veřejné sbírky. Získali jsme granty od nadací včetně Sundance institutu či kněžny Grace," řekl ČTK producent Kurt Enger. Podle něj se rýsuje uzavření smluv pro mezinárodní distribuci filmu.

"V tom případě chci svůj podíl," komentoval to vtipně představitel hlavní role Polansky.