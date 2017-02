Praha - Autentizační údaje do druhé vlny elektronické evidence tržeb (EET) si zatím vyzvedla čtvrtina ze zhruba 250.000 maloobchodníků a velkoobchodníků. ČTK o tom to dnes informovalo Generální finanční ředitelství (GFŘ), které proto do konce února rozšiřuje úřední hodiny. Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje 1. března 2017.

Finanční správa nabízí podnikatelům možnost vyzvednout si autentizační údaje na územních pracovištích finančních úřadů v rozšířených úředních hodinách, a to v termínu od 13. do 28. února 2017, vždy pondělí až čtvrtek od 08:00 do 17:00, v pátek od 08:00 do 15:00. Celý proces nastavení pokladního zařízení vyžaduje jistou časovou rezervu, proto ministerstvo financí apeluje na podnikatele, aby si autentizační údaje vyzvedli co nejdříve a nevystavovali se zbytečným komplikacím.

EET povinně začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace. Vláda si od ní slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků.