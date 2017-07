Berlín - Naftové vozy koncernu Volkswagen vybavené softwarem pro falšování údajů při měření emisí by mohly přijít o registraci, pokud jejich majitelé odmítnou aktualizaci softwaru. S odvoláním na dokumenty Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA) to napsal německý server Focus Online. Vedle aut značky Volkswagen se to týká i vozů Škoda, Audi a Seat.

Volkswagen po vypuknutí skandálu v září 2015 přiznal, že softwarem umožňujícím podvody při testech emisí bylo po celém světě vybaveno zhruba 11 milionů vozů. Téměř o dva roky později bylo v Evropě upraveno asi 5,5 milionu z 8,5 milionu dotčených aut, z toho 1,8 milionu na domácím, tedy německém trhu.

Dodatečnou úpravu softwaru mnoho řidičů odmítá. Obávají se, že jakákoliv změna, po které bude auto splňovat emisní normy, způsobí, že vůz pak bude pomalejší a spotřebuje více paliva. Dodatečnou úpravu přitom nedoporučují ani někteří odborníci.

Focus uvedl, že v závislosti na tom, kdy obdrželi oznámení o úpravě softwaru, by mohli majitelé přijít o registraci vozu již v srpnu. Budou také muset zaplatit veškeré poplatky s tím související. Mluvčí Volkswagenu se ke zprávě odmítl agentuře Reuters vyjádřit.

Skandál s manipulací testů emisí ale není jediným, kterému Volkswagen čelí. Spolu s automobilkami Daimler, BMW, Audi a Porsche také čelí podezření z dlouholetých kartelových dohod. Záležitost vyšetřuje Evropská komise.

Zřejmě aby předešel možnému finančnímu trestu, oznámil Volkswagen v minulosti záležitost úřadům. Daimler tak ale podle listu Süddeutsche Zeitung učinil ještě dřív, díky čemuž by se právě on mohl v celé kauze vyhnout pokutě. Ta může být velmi vysoká. Loni Evropská komise vyměřila pokutu čtveřici výrobců nákladních aut v celkové výši tři miliardy eur. Automobilka MAN, která je dceřinou společností Volkswagenu, tehdy jako jediná nemusela nic platit, protože s úřady spolupracovala jako korunní svědek.