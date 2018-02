Budapešť - Pro Evropu může být inspirací australský model migrační politiky. Po dnešním společném jednání ministrů zahraničí visegrádské čtyřky (V4) a Austrálie to řekl šéf české diplomacie Martin Stropnický. Podstatné podle něj je, aby přistěhovalectví mělo jasné podmínky. Migrace byla jedním z témat setkání, které hostil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Zbylé členy V4, tedy Polsko a Slovensko, zastupovali ministerští náměstci.

Migrace je pro státy visegrádské skupiny aktuálním tématem vzhledem ke snaze EU upravit pravidla společné migrační a azylové politiky. Přínos australského modelu vidí Stropnický v tom, že země si drží kontrolu nad vlastním územím. "Může být inspirací určitě v tom smyslu, že ta země o tom musí rozhodovat. Oni si rozhodují sami, dělají to fér a seriózně," řekl o australské přistěhovalecké politice Stropnický.

Australský systém funguje tak, že umožňuje Austrálii zachytit loď převážející migranty a vrátit ji zpět, nebo dopravit migranty do třetí země a umístit je do tamních detenčních zařízení. Lidem, kteří se pokusili do Austrálie dostat nelegálně, není umožněno se v Austrálii usadit. "Přijímají ty lidi, ne že ne, ale mají to prostě pod kontrolou," dodal.

Australská ministryně zahraničí Julie Bishopová podle ministra Stropnického informovala své evropské kolegy, že jakmile byla pravidla pro migraci uvolněna, otevřel se prostor pro pašerácký byznys. Zastavit pašerácké gangy, které se obohacují na nelegálním přepravování migrantů, by podle Stropnického mělo být i cílem EU.

"Ten obrovský byznys, který údajně už dnes překračuje byznys drogový, zůstává trochu stranou. A to by nemělo být," uvedl.

U pracovního oběda ve formátu V4 plus Austrálie se řešil také vztah Austrálie a EU. Z ekonomického hlediska je pro Austrálii zajímavý hlavně odchod Británie z EU. Obě země totiž pojí společná historie. Protože obchodní vztahy mezi Londýnem a Bruselem jsou stále předmětem jednání, Australané mají příležitost pevněji propojit svůj trh s britským. Mezi EU a Austrálií se také jedná o uzavření dohody o volném obchodu.

Po společném jednání měli Stropnický s Bishopovou samostatný rozhovor. Zabývali se mimo jiné pilotním projektem pracovních dovolených pro mladé, který bude spuštěn na začátku března. Program umožňuje mladým lidem z obou zemí roční pracovní pobyt, při němž mohou zároveň legálně pracovat.