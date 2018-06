St. Pölten (Rakousko) - Čeští fotbalisté v přípravném utkání v Rakousku podlehli Austrálii 0:4 a utrpěli tak nejvyšší porážku ve své historii. Naposledy prohráli o čtyři branky ještě jako Československo v roce 1985 s tehdejším týmem západního Německa.

Australský účastník blížícího se mistrovství světa byl přesnější v kombinaci, navíc mu pomohli chybující čeští stopeři Tomáš Kalas a Jakub Jugas, který si dal i vlastní branku. Dvakrát se prosadil Mathew Leckie. Trefil se také Andrew Nabbout. Austrálie vyhrála nad ČR či Československem poprvé v historii a poprvé od září 2016 uspěla mimo domácí hřiště.

Šanci na nápravu budou mít Češi ve středu. Opět v Rakousku sehrají zápas s Nigérií, pro kterou to bude generálka na MS, zatímco pro český tým poslední příprava před podzimní Ligou národů.

Češi nastoupili v ofenzivní sestavě s cílem vysoko napadat australskou rozehrávku, ale svěřenci nizozemského kouče Berta van Marwijka velmi dobře kombinovali a často z presinku utekli. Zejména po své levé straně několikrát nebezpečně zaútočili, jenže česká obrana v čele se stoperem Kalasem byla připravená.

Na druhé straně byl hodně aktivní nejlepší hráč domácí ligy Kopic, který často z levé strany sbíhal až na hrot na pasy za obranu. Po jednom z nich se dostával do šance, ale stoper Sainsbury ho stačil zablokovat. V další šanci Kopic neprostřelil vybíhajícího brankáře Ryana.

Ve 21. minutě Hušbauer vracel míč před branku, dostal se až k Barákovi, ten však z úhlu přestřelil. Naopak ve 32. minutě vyšla Austrálii skvělá kombinační akce. Risdonův přetažený centr vrátil do malého vápna Kruse a před Leckiem už byla odkrytá branka. Brankář Koubek neměl šanci gólu zabránit.

Češi se snažili s výsledkem něco udělat, ale těžko se dostávali do šancí. Nepomohlo ani poločasové přesunutí Schicka na hrot místo Krmenčíka, protože většina akcí končila už v předfinální fázi.

Naopak v 54. minutě stoper Jugas hlavičkoval jen k rozběhnutému Nabboutovi a útočník japonské Urawy nabídkou nepohrdl. Po zemi propálil Koubka podruhé. V 72. minutě Kalas riskantní rozehrávkou založil brejk soupeře, na jehož konci Leckie zasekl Jugasovi a střelou skrz jeho nohy zamířil přesně k bližší tyči. Koubek si na míč sáhl, v cestě do branky mu však nezabránil.

A smolný den české obrany dokonal Jugas vlastním gólem, když za Koubkova záda tečoval střílený centr. Alespoň čestný zásah mohli zaznamenat Novák či Sýkora, v šancích ale neuspěli.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér ČR): "Je to pro mě ledová sprcha. Přitom si myslím, že jsme nerozehráli zápas špatně. Vytvořili jsme si slibné situace, které jsme však nedotáhli. Vlastně jsme pak inkasovali z první nebezpečné situace Australanů. Chtěli jsme v druhém poločase s výsledkem něco udělat. Ale bohužel... Tu druhou půli jsme si dali tři góly sami. Lámalo se to v okamžiku, kdy jsme dostali druhý gól. Do té doby byla naše hra celkem kompaktní, pak už jen chaotická. Hráči na této úrovni by se takových chyb měli vyvarovat. Nepamatuji si, že bych zažil utkání, kdy by moji svěřenci vyrobili tolik fatálních individuálních chyb. A ještě když byly téměř všechny potrestány gólem. To jsem asi fakt nezažil. Myslel jsem si, že se naše hra i výkonnost posouvá. Ale tenhle zápas mě z toho vyvedl."

Vladimír Darida (kapitán ČR): "Výsledek neodpovídá předvedené hře. Také jsme měli hodně šancí a mohli jsme dát tři čtyři góly. Jenom škoda, že jsme dostali laciné branky a vepředu své šance nevyužili. Nějaké góly jsme jim darovali. V tom se musíme zlepšit a takových chyb se vyvarovat. Je to tím, že jsme hru otevřeli, což jim vyhovovalo. Navíc přišly individuální chyby. Naštěstí to byl jen přátelák. Tohle si v Lize národů nebo kvalifikaci nemůžeme dovolit. Podíváme se na video. Vezmeme si z toho to pozitivní a ve středu proti Nigérii do toho dáme vše, abychom si napravili reputaci."

Jan Kopic (záložník ČR): "V prvním poločase jsme byli z mého pohledu lepší. A měli jsme i velké šance, já sám dvě, jenže jsme je nedokázali vyřešit. Když jsme pak po přestávce inkasovali, už jsme byli odevzdaní, už jsme neměli sílu je napadat. A vyžrali jsme si zápas až do konce. U obránců jsou chyby víc vidět. Rozhodující však bylo, že my góly nedali, v tom byl dnes největší rozdíl. Pak už jsme prostě neměli sílu utkání zvrátit. Ještě nikdy jsme o čtyři góly neprohráli? Fakt? Tak to je blbé, strašné... Je to fotbal. Nejspíš se ukázalo, že my už máme po sezoně. Někteří kluci skončili před čtrnácti dny, zatímco Australané mají před sebou mistrovství světa a vyřazování z kádru, hrají o svůj životní turnaj. Jejich agresivita v soubojích byla znát. Pak jsme je nestíhali chytat, nechávali jsme jim až příliš prostoru."

Tomáš Koubek (brankář ČR): "Australané vyřešili všechny situace dobře, dva góly padly po ztrátách míčů, kdy došlo k přečíslení. Střela na zadní, střela mezi nohama. A poslední byl vlastní gól. Je to hodně kruté, protože obraz hry nebyl zas tak hrozný. Australané dobře bránili a vycházeli do rychlých protiútoků. A my jsme je do nich pouštěli postupem zápasu. Je to 0:4 a pěkně nám to zchladilo palice. Vzhůru teď znovu do práce. Ve středu nás čeká další prověrka. Je třeba se zamyslet nad tím, kde jsme dělali chyby, ale zase bych nijak extra nepanikařil. Výsledek samozřejmě vypadá hrozivě, ale hra v poli nebyla až tak špatná. Máme mladý tým, který se určitě bude zlepšovat. Věřím, že ta budoucnost je před námi."

ČR - Austrálie 0:4 (0:1)

Branky: 32. a 72. Leckie, 54. Nabbout, 80. vlastní Jugas. Rozhodčí: Harkam - Witschnigg, Steinacher (všichni Rak.). ŽK: Jankto (ČR). Diváci: 665.

ČR: Koubek - Bořil, Kalas, Jugas, Novák - Darida, Barák (57. Sýkora), Hušbauer - Schick (75. Šural), Krmenčík (46. Jankto), Kopic (81. Hořava). Trenér: Jarolím.

Austrálie: Ryan - Risdon (76. Degenek), Milligan, Sainsbury, Behich - Luongo, Rogic (66. Irvine), Mooy - Leckie (84. Arzani), Nabbout (61. Maclaren), Kruse (73. Petratos). Trenér: Van Marwijk.