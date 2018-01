Sydney - V Austrálii je nejoblíbenějším datem narození 17. září a mezi pět nejčastějších dat narození patří také 23. a 24. září. To znamená, že během vánočních svátků, kdy je na jižní polokouli léto, je v místních ložnicích dost rušno. Co ale dělají páry, které chtějí počít potomka? Podle nového průzkumu některé z nich spoléhají na dost bizarní pověry a praktiky, mezi nimiž porce hranolků od McDonald's krátce po styku zdaleka nepatří mezi ty nejkurióznější.

Běžný způsob, jak posílit šanci na početí, podle 37 procent dotázaných představuje denní porce tmavé čokolády. Další oblíbenou potravinou je ananas - 32 procent žen tvrdí, že jim pomohla konzumace samotného ovoce či pití ananasové šťávy, napsal zpravodajský server News.com.au.

Stále také přežívá pověra, kterou si předávají celé generace žen. Podle ní je třeba po sexu zvednout nohy do vzduchu a alespoň tři minuty simulovat šlapání na kole. Celkem 58 procent dotázaných uvedlo, že u nich tato metoda zabrala.

Další tipy zahrnují nošení ponožek během styku a týden po něm, aby se udržely nohy v teple (deset procent), či obrácená psychologie, kdy si žena usilovně sugeruje, že dítě vlastně nechce.

A 15 procent dotázaných je přesvědčeno, že šance na početí ohrožují moderní technologie, a proto spí v naprosté temnotě a vypínají telefon, všechna elektronická zařízení i wi-fi připojení.

Mezi ty méně běžné - a více bizarní - triky patří například nošení zeleného oblečení a spaní v zeleném ložním prádle (pět procent), piercing v levé nosní dírce (půl procenta) či patrně nejbizarnější praktika, kdy si má partner oblékat slipy či boxerky vytažené z mrazničky. Sto statečných mužů bylo ochotno tento způsob vyzkoušet.

Podle průzkumu, který mezi 1500 ženami provedl Channel Mums, téměř čtvrtina žen touží počít dítě během vánočního období; 17 procent z nich to zkoušelo i během minulých Vánoc a šest procent to plánuje i na letošní rok.

"Otěhotnět není vždy snadné, a proto páry, které se o to už nějakou dobu snaží, jsou ochotny vyzkoušet prakticky cokoli, co by mohlo pomoci. A i když neexistuje příliš mnoho vědeckých či zdravotních důkazů, které by tyto tipy podporovaly, naše členky přísahají, že jim pomohly - proto stojí za to je vyzkoušet, pokud je nepřipraví o radost ze sexu," říká zakladatelka ChannelMum Siobhan Freegardová.