Washington - Útočník Nathan Walker se stal prvním australským hokejistou, který nastoupil v NHL. Debut za Washington navíc ozdobil gólem, jímž přispěl k vysoké výhře 6:1 nad Montrealem.

Třiadvacetiletý Walker se narodil ve velšské metropoli Cardiffu, dva roky poté se však jeho rodina přestěhovala do Sydney, kde také v šesti letech začal s hokejem. "I když jste z Austrálie, můžete si jít za svým snem. A brát to krok za krokem, abyste se jednoho dne dostali, kam jste chtěli. Dnes se sen proměnil ve skutečnost," řekl Walker novinářům.

V sezoně 2007/08 si připsal první start za osmnáctku Vítkovic a právě v dresu Ostravanů objevoval svět velkého hokeje. Takřka přesně před šesti lety naskočil do extraligy a stal se prvním australským hráčem, jenž kdy působil jako profesionál v Evropě. Poslední čtyři sezony čekal na svou příležitost na farmě v Hershey v nižší zámořské lize AHL.

"Jako dítě myslíte na to, že jednoho dne si zahrajete NHL. A pak jste najednou tady. Bylo to úžasné. Moc jsem si všechno užil. I když prvních pár střídání jsem pořádně nevěděl, co se děje. Byl jsem rád už jen za to, že si mohu zahrát, navíc s tak mimořádnými hráči," prohlásil Walker, jenž byl svědkem čtyřbrankového galapředstavení Alexandra Ovečkina.

Sám se mezi střelce večera zapsal také. Když v závěru druhé třetiny zvýšil tečí na konečných 6:1, musel si počkat na potvrzení gólu, neboť původně byl za střelce označen jiný útočník Devante Smith-Pelly, který pálil od modré čáry. "Nebyl jsem si nejdřív úplně stoprocentně jistý, že je ten gól můj," připustil Walker.

Jakmile hlasatel v hale během třetí dvacetiminutovky ohlásil změnu a vše uvedl na pravou míru, v hledišti díky Walkerově rodině zavlála australská vlajka. "Byl to hodně výjimečný okamžik. A jsem na něj pyšný. Nemám vůbec slov. Je to prostě neuvěřitelné," prohlásil Walker.

Příležitost v nejlepší hokejové lize světa si vybojoval pracovitostí. "Vždy se nám líbila jeho rychlost a velká soutěživost. Postupně se z něho stal skvělý hráč na oslabení, i nadále se zlepšuje. Hraje lépe pozičně a také lépe čte hru," ocenil Walkera generální manažer Capitals Brian MacLellan.