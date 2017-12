Praha - V čele analytického odboru Kanceláře prezidenta republiky by měl Radka Augustina vystřídat Roman Lipták. Vedením úřadu by měl být pověřen. ČTK to dnes řekl Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Miloše Zemana. Augustin se ve středu stal novým ředitelem Úřadu vlády. Slovenský mediální poradce Lipták (61) pomáhal Zemanovi v kampani v letech 2012 a 2013 před prezidentskými volbami. V minulosti byl programovým ředitelem Slovenské televize a manažerem pro strategické projekty v televizi Markíza.

Augustin byl 12 let členem ČSSD, v roce 2010 se však stal ustanovujícím členem Strany práv občanů (SPO), která je spojena se Zemanem a dříve se k současnému prezidentovi hlásila i názvem Strana práv občanů - zemanovci. Vedoucím úřadu vlády se stal za Rusnoka. Krátce po jmenování koaliční vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) odešel pracovat na Hrad.

Analytický odbor má podle hradního webu na starosti shromažďování, zpracování a vyhodnocování informací pro potřeby prezidenta o činnosti například vlády, Parlamentu nebo ministerstev.

Na Pražském hradě by také měl podle dřívějších informací Lidových novin skončit šéf hradního protokolu Miroslav Sklenář, který ve funkci nahradil Jindřicha Forejta. Sklenáře by měl vystřídat jeho dosavadní zástupce Vladimír Kruliš. Ovčáček dnes ČTK řekl, že odchod Sklenáře ještě není pevně stanoven. Sklenář jako protokolář působil i za prezidentů Václava Havla a Václava Klause. Od počátku tvrdil, že jeho současné angažmá na Hradě bude dočasné.