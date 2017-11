Mladá Boleslav - Vedení hokejistů Mladé Boleslavi odvolalo hlavního trenéra Patrika Augustu. Desátý celek extraligy dočasně převzali Boris Žabka a Viktor Ujčík, kteří tým vedli v dnešním zápase proti Hradci Králové (1:2 po sam,. nájezdech). O víkendu by klub měl oznámit jméno nového hlavního kouče. Podle informací deníku Sport jím bude Vladimír Kýhos.

Kýhos po minulé sezoně skončil na lavičce Třince. Bruslařský klub ale příchod jednašedesátiletého bývalého kouče Litvínova, Komety Brno, Karlových Varů či Hradce Králové nepotvrdil.

"Bylo to pro nás velmi těžké rozhodnutí. Patrik do klubu po lidské stránce velmi dobře zapadl a o to víc nás to mrzí. Tím spíš, když jsme chtěli jít určitou cestou, o které jsme mluvili před začátkem sezony. Situace se nicméně stává čím dál méně udržitelnou a my museli jednat, dokud je čas," uvedl na klubovém webu generální manažer Jan Tůma.

Osmačtyřicetiletý Augusta přišel do Mladé Boleslavi před sezonou, kdy nahradil Františka Výborného. Ambiciózní středočeský klub, který v minulé sezoně postoupil do semifinále play off, prohrál čtyři z posledních pěti zápasů a v tabulce ho od poslední pozice dělí jen tři body.

"Odvoláním trenéra Augusty v žádném případě nesvalujeme vinu pouze na něj. Valnou část odpovědnosti nesli a nadále ponesou především hráči. Hlavně oni si musí uvědomit, o co se tu hraje," uvedl Tůma.

Bruslařský klub v létě i v průběhu sezony udělal řadu změn v kádru, angažoval například útočníky Jakuba Valského, Tomáše Knotka, Petra Holíka nebo obránce Oldricha Kotvana či Ronalda Knota. I s jejich přispěním se chtěl pohybovat v horní části tabulky a bezpečně se držet na pozicích zajišťujících postup do play off.

"Od nové sezony by mělo být vše jiné, změna byla nesmírná. Výrazně se obměnil kádr, kompletně jsme změnili trenéry, vizi a styl hry," uvedl předseda představenstva a většinový majitel klubu Jan Plachý na začátku září. Po dvou a půl měsících je ale již jasné, že u toho nebude Augusta, pro nějž to bylo premiérové extraligové angažmá.

Mladá Boleslav je druhým klubem v soutěži, který v této sezoně odvolal trenéra. Na konci října skončil na střídačce Sparty Jiří Kalous, jehož nahradil Výborný.