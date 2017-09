Mladá Boleslav - Patrik Augusta se v sedmačtyřiceti letech chystá na první extraligové angažmá v pozici hlavního trenéra. Někdejší český reprezentant, který má za sebou sedmileté hráčské angažmá v zámoří, v létě nahradil na střídačce Mladé Boleslavi Františka Výborného. Ve středočeském klubu chce navázat na jeho práci, i když bude mít k dispozici oproti předešlé sezoně výrazně obměněný kádr.

"Převzít mužstvo po Frantovi je velký závazek i čest," řekl Augusta, který bude s Výborným i nadále spolupracovat. Zkušený kouč totiž v klubu zůstal na pozici konzultanta. "Osobně v podobné věci věřím, byl jsem tak vychovaný. Jen si popovídat s takovými kapacitami o utkání, o soupeři, o jejich životních zkušenostech, mě jednoznačně obohacuje. Jsem rád, že tady Franta zůstal," podotkl Augusta.

Výborný má navíc za sebou stejně jako Augusta jihlavskou minulost, v minulosti v Dukle působil společně s jeho otcem Josefem. Znají se tak desítky let. "To je jedna věc, druhá je výchova v rodině. Když mám možnost někoho takového si vyslechnout, vždy mě to obohatí," řekl Augusta, jenž se s Výborným pravidelně jednou týdně schází. "Je ale jasné, že odpovědnost mám já," podotkl.

Středočeši vstoupí do sezony z výrazně pozměněným a zejména z pohledu obrany značně omlazeným kádrem. "Šli jsme cestou, že jsme obranu hodně omladili. Máme tam živé kluky a hlavně jsou to hráči, kteří mají možnost a vůli se zlepšovat. A my věříme, že jsou to typy, které se zlepšovat budou," uvedl Augusta.

Na tvorbě kádru se sám aktivně podílel, což si pochvaluje. "Byl jsem za tu možnost rád, je to také důležité. Lepší, než přijít do mužstva, které je zaběhlé. Z pohledu trenéra je ale vždy důležité přesvědčit hráče o vaší vizi a o to se s celým realizačním týmem snažíme každý den," řekl bývalý útočník, jenž v NHL odehrál čtyři zápasy za Toronto a Washington. Většinou ale v zámoří působil v nižší AHL.

Hned v 1. kole extraligy jej čeká pikantní zápas. Mladá Boleslav se představí v Jihlavě, kde vedle toho, že odsud pochází, ještě na jaře působil a vedl juniorku.

"Bude těžké vyhrát každé utkání. V Jihlavě to má příchuť, že tam odtud pocházím a celá rodina je spjatá s klubem. V tuhle chvíli jsme ale Boleslavák a udělám maximum pro to, aby náš tým byl úspěšný," podotkl Augusta.

Znalost prostředí mu ale při stanovení taktiky prý moc nepomůže. I proto, že i kádr Dukly prošel v létě velkou přestavbou. "Určité informace budeme mít, ale stejně tak je bude mít soupeř. Ve finále to bude stejné jako v každé bitvě. Muž proti muži, hráč proti hráči na ledě," pousmál se Augusta.