Právě zveřejněno

Londýn - Po vzoru tenisového Turnaje mistrů spustí ATP od příští sezony i nový závěrečný podnik sezony pro hráče mladší 21 let. Podnik s názvem Next Gen ATP Finals bude hrát v Miláně sedmička nejlepších tenistů do 21 let podle světového žebříčku, osmý účastník bude pozván na divokou kartu.

Formát turnaje bude stejný jako na Masters v Londýně, ATP ale na něm hodlá testovat zatím neupřesněné změny pravidel a další inovace. Funkcionáři si tak chtějí prověřit možnosti, jak tenis přiblížit vnímání a zvykům nové generace fanoušků.

Podnik se bude hrát s dotací 1,25 milionu dolarů od 7. do 11. listopadu. Milán získal pořadatelská práva na pět let.