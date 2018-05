Hradec Králové - Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček dnes v Hradci Králové asi hodinu a půl seznamoval členy krajské ČSSD s výsledky jednání o vstupu do menšinové vlády s hnutím ANO s tolerancí KSČM. O možném vládním angažmá diskutoval už v Liberci a v Pardubicích. "Pokud mám porovnávat atmosféru ve městech, kde jsem už setkání měl, tak v Liberci byla asi nejvstřícnější a v Hradci nejméně vstřícná ke koaliční spolupráci. Názorové proudy jsou velmi silné, netroufnu si teď tipovat, jak referendum dopadne," řekl ČTK Hamáček.

O vstupu ČSSD do menšinové vlády s hnutím ANO rozhodne vnitrostranické referendum. Hlasování potrvá od 21. května do 14. června. Výsledek vedení ČSSD oznámí 15. června. Hamáček proto od pondělí objíždí regiony, aby členové krajských organizací měli před referendem dostatek informací a pokud možno hlasovali pro vstup do vlády. "Vysvětloval jsem, k čemu jsme dospěli a podle mě je to důstojný kompromis. Co mě těší, je, že sociální demokracie o tom diskutuje," dodal Hamáček.

Hradeckého zastupitele Vladimíra Lesáka ale nepřesvědčil. "Slyšel jsem v podstatě to, co už vím. Vadí mi třeba poslední podmínky komunistů. Uvidíme jak se to bude dál vyvíjet," řekl Lesák. KSČM například prohlásila, že nepodpoří vládu, která bude posilovat české zahraniční mise.

Z vyjádření některých členů ČSSD v Královéhradeckém kraji vyplývá, že ČSSD by neměla jít do vlády za každou cenu. Některým vadí, že by se koaliční vláda ve Sněmovně musela opírat o hlasy komunistů, protože ANO a ČSSD mají dohromady jen 93 z 200 poslanců. Straníci se budou v referendu vyjadřovat o vstupu do vlády na základě podmínek v návrhu koaliční smlouvy a návrhu programového prohlášení. "Za hodinu a půl si nikdo jednoduchý názor neudělá. Zůstáváme v procesu poznávání," řekl ČTK hradecký zastupitel Rostislav Jireš.

O vstupu sociálních demokratů do vlády bude moci rozhodnout v ČR na schůzích téměř 1100 místních organizací strany a 19.000 členů sociální demokracie. Hlasování bude tajné a hlasovací lístky se budou kvůli kontrole sčítat dvakrát: přímo v místní organizaci ČSSD a poté v Lidovém domě v Praze. Referenda se musí zúčastnit více než čtvrtina členů strany, aby byl jeho výsledek platný. Rozhodnutí bude přijato, pokud se pro něj vysloví většina hlasujících.