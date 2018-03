Madrid - Týden po porážce s Barcelonou (0:1) se fotbalisté Atlética Madrid vrátili na vítěznou vlnu. Druhý tým španělské ligy dnes porazil Celtu Vigo jasně 3:0 a dál ztrácí na katalánského rivala osm bodů.

Svěřenci Diega Simeoneho navázali na sérii šesti ligových výher, kterou jim přerušil neúspěch na Camp Nou. Do vedení poslal Atlético těsně před poločasem nejlepší týmový střelec Antoine Griezmann, k němuž se dostal míč po rohovém kopu, francouzský kanonýr vyšachoval jednoho z bránících hráčů i gólmana Viga a vypálil do protějšího rohu branky. Byl to jeho šestnáctý ligový gól v sezoně.

Griezmann byl také u druhé branky domácích, když vyslal kolmou přihrávkou do šance Vitola, který skóroval v La Lize poprvé od loňského přestupu ze Sevilly. Krátce po gólu přepustil Vitolo své místo na hřišti Ángelu Correovi, jenž pár minut poté vstřelil třetí branku Atlética.

Španělská fotbalová liga - 28. kolo:

Espaňol Barcelona - San Sebastian 2:1 (51. Baptistao, 72. G. Moreno - 41. José), Atlético Madrid - Vigo 3:0 (44. Griezmann, 56. Vitolo, 63. Correa),

18:30 Las Palmas - Villarreal, 20:45 Bilbao - Leganés.

Tabulka:

1. FC Barcelona 28 22 6 0 72:13 72 2. Atlético Madrid 28 19 7 2 48:12 64 3. Real Madrid 28 17 6 5 67:30 57 4. Valencie 28 17 5 6 54:30 56 5. FC Sevilla 28 14 3 11 36:42 45 6. Girona 28 12 7 9 40:36 43 7. Villarreal 27 12 5 10 36:32 41 8. Eibar 28 11 6 11 35:41 39 9. Vigo 28 11 5 12 45:42 38 10. Betis Sevilla 27 11 4 12 43:52 37 11. Getafe 28 9 9 10 33:26 36 12. Espaňol Barcelona 28 8 11 9 26:34 35 13. San Sebastian 28 9 6 13 50:50 33 14. Leganés 27 9 6 12 23:32 33 15. Bilbao 27 7 11 9 27:31 32 16. Alavés 27 10 1 16 24:39 31 17. Levante 28 4 12 12 23:42 24 18. Las Palmas 27 5 5 17 20:55 20 19. La Coruňa 28 4 7 17 25:59 19 20. Málaga 28 3 4 21 16:45 13