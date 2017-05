Madrid/Praha - Fotbalisté Atlética Madrid věří, že poslední pohárový zápas na stadionu Vicenteho Calderóna současně nebude jejich rozlučkou s Ligou mistrů. Výběr trenéra Diega Simeoneho však k tomu ve středu potřebuje předvést zázračný obrat, protože úvodní semifinále s Realem Madrid prohrál 0:3.

"Pro někoho by to byl nemožný úkol, ne však pro nás," sebevědomě prohlásil Simeone. "Řekl jsem hráčům: Bude to těžké, protože nastoupíme proti nejlepšímu týmu na světě, který navíc dává góly v každém utkání, ale rozhodně to není nemožné. Kdybych tomu nevěřil, neříkal bych to," dodal.

V semifinále Ligy mistrů ještě nikdo nikdy nezvrátil dvou a vícególovou prohru z prvního utkání. Barcelona však v osmifinále otočila prohru 0:4 s Paris St. Germain a Atlético věří, že mu navíc pomůže kouzlo domácího stadionu, kde má v probíhajícím ročníku bilanci osmi výher a dvou remíz.

"Máme za sebou dvě prohraná finále (v letech 2014 a 2016), takže víme, co postup obnáší. Snad se s Vicente Calderónem rozloučíme tak, jak si zaslouží," přidal ředitel klubu a bývalý obránce Clemente Villaverde na adresu stadionu, kde Atlético hraje od roku 1966. Od nadcházející sezony bude nastupovat v nové areně Wanda Metropolitano.

Real, který může jako první v historii trofej obhájit, bude opět spoléhat na oslnivou formu Cristiana Ronalda. Portugalský útočník zařídil úvodní výhru nad Atléticem třemi góly a jako první dal v Lize mistrů dva hattricky za sebou. V tabulce střelců má na kontě deset branek a jediná ho dělí od vedoucího Lionela Messiho z Barcelony.

"Je to především jeho zásluha," uvedl trenér Bílého baletu Zinédine Zidane. "V Realu si získal respekt úplně všech. Už vyhrál několik Zlatých míčů a další má na dosah. Cristiana buď milujete, nebo ne. Nic mezi tím neexistuje," přidal francouzský kouč.

Zajímavosti před úterním odvetným semifinále fotbalové Ligy mistrů:

Atlético Madrid - Real Madrid

Výkop: středa 20:45

Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.)

První zápas: 0:3

Bilance: 8 1-2-5 (5:13)

Předpokládané sestavy:

Atlético: Oblak - Savič, Godín, Hernández, Filipe Luis - Carrasco, Saúl, Gabi, Koke - Griezmann, Gameiro

Real: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos - Isco - Benzema, Ronaldo

Absence: Vrsaljko, Juanfran, Giménez, Fernández - Pepe, Bale (všichni zranění)

Nejlepší střelci v soutěži:

Zajímavosti:

- ještě žádný tým nedokázal v semifinále LM zvrátit dvou nebo vícebrankovou ztrátu po úvodním utkání

- jde o reprízu loňského finále, oba celky se potkaly i ve finále 2014

- v roce 2015 na sebe narazily ve čtvrtfinále a vždy uspěl Real

- Atlético v probíhající sezoně doma ještě neprohrálo (8 výher, 2 remízy)

- Atlético odehraje poslední zápas evropských pohárů na stadionu Vicenteho Calderóna

- Real je v sedmém semifinále LM po sobě, což je rekord

- Real může být prvním týmem v historii LM, který obhájí titul

- Real uspěl v 5 semifinále LM a pokaždé potom celou soutěž vyhrál

- Real v probíhajícím ročníku LM ještě neprohrál (8 výher, 3 remízy)

- Real může jako první klub v historii LM nastřílet 500 branek, dělí ho od toho 2 góly

- Ronaldo (Real) dal 8 gólů v posledních 3 duelech LM

- Ronaldo rozhodl první zápas 3 góly a jako první hráč v LM dokázal zaznamenat 2 hattricky za sebou

- Ronalda v probíhajícím ročníku LM dal 10 branek a jedna ho dělí od nejlepšího střelce Messiho

- bilance Atlética v penaltových rozstřelech v pohárech: 2 výhry, 4 prohry

- bilance Realu v penaltových rozstřelech v pohárech: 2 výhry, 2 remízy