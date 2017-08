Londýn - Atletický světový šampionát, který začne v pátek v Londýně, se ponese především ve znamení loučení Usaina Bolta. Živoucí sprinterská legenda se chystá na své poslední závody, stovku a sprinterskou štafetu. Čeští fanoušci budou sledovat především oštěpaře Barboru Špotákovou a Jakuba Vadlejcha, dvojnásobnou mistryni světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzanu Hejnovou nebo koulaře Tomáše Staňka.

Světový rekordman Bolt nepochybuje o tom, že se na stovce rozloučí vítězně. V letošních světových tabulkách mu sice časem 9,95 patří až sedmá příčka, ale chystá se znovu dokázat, jak skvěle se umí připravit na vrchol sezony. "Víte, že když se ukážu na šampionátu, jsem naprosto sebejistý. Můj trenér je sebevědomý a já já jsem připravený jít do toho. Věřím si, stoprocentně," řekl novinářům.

Na posledních čtyřech světových šampionátech se porazil jen sám, když v roce 2011 v Tegu ulil start ve finále stovky. Nevadí mu, že se o něm píše jako o outsiderovi. "Můj poslední závod byl za 9,95, což ukazuje, že jdu správným směrem. Dvě kola, rozběhy a semifinále, mi vždycky pomůžou. Vždycky se zlepšuju. Na šampionátech je to o tom, kdo udrží nervy na uzdě," řekl.

Zatímco před dvěma lety v Pekingu se nejkratší sprint odehrával ve znamení Boltova souboje s Američanem Justinem Gatlinem, tentokrát je okruh favoritů širší. Na poslední chvíli z něj kvůli zranění vypadl trojnásobný olympijský medailista Andre de Grasse z Kanady.

Bolt tentokrát nepoběží dvoustovku. Na té se naopak představí olympijský vítěz a světový rekordman v běhu na 400 metrů Wayde van Niekerk. Pětadvacetiletý Jihoafričan chce zaútočit na double, které se mezi muži podařilo jen Michaelu Johnsonovi na MS v Göteborgu v roce 1995. "Vždycky jsem chtěl zkusit 200 a 400 metrů. Na začátku roku jsem si pomyslel: 'Celkem se mi poslední dva až tři roky dařilo na čtvrtce, tak proč si před sebe nedat výzvu vyhrát víc a pokusit se o double?'," uvedl Van Niekerk. Na dvoustovce je časem 19,84 druhý v letošních tabulkách za jiným čtvrtkařem Isaacem Makwalou z Botswany.

Loučení se závody na dráze před přechodem na silnici plánuje před domácím publikem vytrvalec Mo Farah, jeden z hrdinů londýnské olympiády v roce 2012. Znovu bude usilovat o double na 5000 a 10.000 metrů, které od OH 2012 získal na všech světových akcích. Pokud by se mu to povedlo, získal by jedenáct titulů z vytrvaleckých disciplín za sebou.

Sedmadvacetičlenná česká výprava má několik želízek v ohni. Druhá je v letošních tabulkách oštěpařka Špotáková, vysoko se pohybují i její reprezentační kolegové Staněk, Vadlejch nebo Hejnová. Šéftrenér české reprezentace Tomáš Dvořák před odjezdem na MS věřil, že nějaké medaile Češi přivezou. Před dvěma lety v Pekingu se o jediný český cenný kov postarala mistryně světa Hejnová.

Šampionát potrvá od pátku 4. do neděle 13. srpna. Kapacita londýnského olympijského stadionu se oproti hrám v roce 2012 snížila o 20.000 míst, nyní se do hlediště vejde 60.000 diváků.

Nominace ČR na MS v atletice v Londýně:

Muži: Pavel Maslák (400 m), Jakub Holuša (1500 m), Jan Kudlička, Michal Balner (oba tyč), Radek Juška (dálka), Tomáš Staněk, Ladislav Prášil (oba koule), Jakub Vadlejch, Petr Frydrych, Vítězslav Veselý, Jaroslav Jílek (všichni oštěp), Adam Sebastian Helcelet (desetiboj).

Ženy: Zuzana Hejnová, Denisa Rosolová (400 m př.), Simona Vrzalová (1500 m), Lucie Sekanová (3000 m př.), Michaela Hrubá (výška), Romana Maláčová, Jiřina Ptáčníková, Amálie Švábíková (všechny tyč), Barbora Špotáková, Nikola Ogrodníková (obě oštěp), Kateřina Šafránková (kladivo), Eva Vrabcová (maraton), Anežka Drahotová (20 km chůze), Kateřina Cachová, Eliška Klučinová (obě sedmiboj).

Program MS včetně účasti českých atletů (časy jsou SELČ):

Pátek 4. srpna:

20:00 100 m muži - kvalifikace, 20:20 disk muži - kvalifikace (skupina A), 20:30 dálka muži - kvalifikace (Juška), 20:35 1500 m ženy - rozběhy (Vrzalová), 20:45 tyč ženy - kvalifikace (Maláčová, Ptáčníková, Švábíková), 21:20 100 m muži - rozběhy, 21:45 disk muži - kvalifikace (skupina B), 22:20 10.000 m muži - FINÁLE.

Sobota 5. srpna:

11:00 koule muži - kvalifikace (Staněk, Prášil), 11:05 sedmiboj ženy - 100 m překážek (Cachová, Klučinová), 11:35 kladivo ženy - kvalifikace (skupina A/Šafránková), 11:45 400 m muži - rozběhy (Maslák), 12:00 trojskok ženy - kvalifikace, 12:30 sedmiboj ženy - výška, 12:45 100 m ženy - rozběhy, 13:05 kladivo ženy - kvalifikace (skupina B), 13:45 800 m muži - rozběhy, 20:00 sedmiboj ženy - koule, 20:05 100 m muži - semifinále, 20:25 disk muži - FINÁLE, 20:35 1500 m ženy - semifinále, 21:05 dálka muži - FINÁLE, 21:10 10.000 m ženy - FINÁLE, 22:00 sedmiboj ženy - 200 m, 22:45 100 m muži - FINÁLE.

Neděle 6. srpna:

10:55 maraton muži, 11:00 sedmiboj ženy - dálka (Cachová, Klučinová), 11:05 3000 m překážek muži - rozběhy, 11:40 tyč muži - kvalifikace (Kudlička, Balner), 12:05 400 m překážek muži - rozběhy, 12:45 sedmiboj ženy - oštěp (skupina A), 12:55 400 m ženy - rozběhy, 14:00 maraton ženy (Vrabcová), 14:00 sedmiboj ženy - oštěp (skupina B), 14:15 110 m překážek muži - rozběhy, 20:00 tyč ženy - FINÁLE, 20:05 oštěp ženy - kvalifikace (skupina A/Špotáková, Ogrodníková), 20:10 100 m ženy - semifinále, 20:40 400 m muži - semifinále, 21:10 110 m překážek muži - semifinále, 21:30 oštěp ženy - kvalifikace (skupina B), 21:35 koule muži - FINÁLE, 21:40 sedmiboj ženy - 800 m, 22:15 800 m muži - semifinále, 22:50 100 m ženy - FINÁLE.

Pondělí 7. srpna:

19:30 200 m muži - rozběhy, 19:35 trojskok muži - kvalifikace, 20:00 kladivo ženy - FINÁLE, 20:30 400 m překážek ženy - rozběhy (Hejnová, Rosolová), 21:20 400 m překážek muži - semifinále, 21:25 trojskok ženy - FINÁLE, 21:55 400 m ženy - semifinále, 22:30 110 m překážek muži - FINÁLE, 22:50 1500 m ženy - FINÁLE.

Úterý 8. srpna:

20:20 oštěp ženy - FINÁLE, 20:30 200 m ženy - rozběhy, 20:35 tyč muži - FINÁLE, 21:35 400 m překážek ženy - semifinále, 21:40 koule ženy - kvalifikace, 22:10 3000 m překážek muži - FINÁLE, 22:35 800 m muži - FINÁLE, 22:50 400 m muži - FINÁLE.

Středa 9. srpna:

20:05 3000 m překážek ženy - rozběhy (Sekanová), 20:10 dálka ženy - kvalifikace, 20:20 kladivo muži - kvalifikace (skupina A), 21:05 5000 m muži - semifinále, 21:25 koule ženy - FINÁLE, 21:50 kladivo muži - kvalifikace (skupina B), 21:55 200 m muži - semifinále, 22:30 400 m překážek muži - FINÁLE, 22:50 400 m ženy - FINÁLE.

Čtvrtek 10. srpna:

19:30 5000 m ženy - rozběhy, 20:05 oštěp muži - kvalifikace (skupina A/Vadlejch, Frydrych, Veselý, Jílek), 20:10 výška ženy - kvalifikace (Hrubá), 20:25 800 m ženy - rozběhy, 21:20 trojskok muži - FINÁLE, 21:25 1500 m muži - rozběhy (Holuša), 21:35 oštěp muži - kvalifikace (skupina B), 22:05 200 m ženy - semifinále, 22:35 400 m překážek ženy - FINÁLE, 22:50 200 m muži - FINÁLE.

Pátek 11. srpna:

11:00 desetiboj muži - 100 m (Helcelet), 11:10 disk ženy - kvalifikace (skupina A), 11:45 100 m překážek ženy - rozběhy, 12:05 desetiboj muži - dálka, 12:15 výška muži - kvalifikace, 12:35 disk ženy - kvalifikace (skupina B), 13:55 desetiboj muži - koule, 18:00 desetiboj muži - výška, 20:05 100 m překážek ženy - semifinále, 20:10 dálka ženy - FINÁLE, 20:35 800 m ženy - semifinále, 21:10 1500 m muži - semifinále, 21:30 kladivo muži - FINÁLE, 21:45 desetiboj muži - 400 m, 22:25 3000 m překážek ženy - FINÁLE, 22:50 200 m ženy - FINÁLE.

Sobota 12. srpna:

11:00 desetiboj muži - 110 m překážek (Helcelet), 11:35 4x100 m ženy - rozběhy, 11:55 4x100 m muži - rozběhy, 12:00 desetiboj muži - disk (skupina A), 12:20 4x400 m ženy - rozběhy, 12:50 4x400 m muži - rozběhy, 13:20 desetiboj muži - disk (skupina B), 15:15 desetiboj muži - tyč (skupina A), 18:30 desetiboj muži - oštěp, 19:55 desetiboj muži - tyč (skupina B), 20:05 výška ženy - FINÁLE, 21:05 100 m překážek ženy - FINÁLE, 21:15 oštěp muži - FINÁLE, 21:20 5000 m muži - FINÁLE, 21:45 desetiboj muži - 1500 m, 22:30 4x100 m ženy - FINÁLE, 22:50 4x100 m muži - FINÁLE.

Neděle 13. srpna:

7:55 chůze 50 km muži a ženy, 11:20 chůze 20 km ženy (A. Drahotová), 13:20 chůze 20 km muži, 20:00 výška muži - FINÁLE, 20:10 disk ženy - FINÁLE, 20:35 5000 m ženy - FINÁLE, 21:10 800 m ženy - FINÁLE, 21:30 1500 m muži - FINÁLE, 21:55 4x400 m ženy - FINÁLE, 22:15 4x400 m muži - FINÁLE.