Ostrava - Další hvězdou atletického mítinku Zlatá tretra je britský vytrvalec Mo Farah. Čtyřnásobný olympijský vítěz poběží v Ostravě závod na 10.000 metrů. Podle organizátorů se bude 28. června v Memoriálu Emila Zátopka snažit o čas na úrovni dosavadního rekordu mítinku, který výkonem 26:20,31 drží od roku 2004 Etiopan Kenenisa Bekele.

Třiatřicetiletý rodák ze somálského Mogadiša Farah se ve Vítkovicích postaví na start své poslední mítinkové desítky. Pětinásobný mistr světa se od příští sezony chystá přejít k silničním závodům.

"Bylo to dost těžké ho získat. Museli jsme sladit termín, najít disciplínu, dohodnout se s ním, protože si své starty vybírá dost pečlivě. Ale jsme rádi, že právě v zemi Emila Zátopka bude tento šampion absolvovat svou poslední desítku," řekl novinářům na dnešní tiskové konferenci sportovní manažer Alfons Juck.

Farah si Zlatou tretru vybral jako závod, na němž chce před mistrovstvím světa v Londýně útočit na kvalitní čas. "On se nechal slyšet, že by ještě jednou rád v kariéře běžel rychlou desítku. My jsme na to reagovali a výhoda je, že má stejného manažera jako Usain Bolt. Máme tedy dobré předpoklady, aby se podařil pokus o co nejrychlejší čas," řekl Juck.

Pro Jucka to znamená najít i kvalitního vodiče. "To nebude lehké, jelikož Farah chce běžet pod 27 minut, to už je ostré tempo, které ne každý zvládne. To je těžký úkol i pro nás," řekl Juck, který uvažuje, že desítku zařadí do závěrečného bloku programu jako vrchol dne.

Zlatá tretra přidala k tyčkařce Jiřině Ptáčníkové, německému oštěpaři Thomasi Röhlerovi a americkému trojskokanovi Christianu Taylorovi další zvučné jméno.