Berlín - Několik dnů zmaru a trápení a pak medailový závěr, takové bylo atletické mistrovství Evropy v Berlíně z českého pohledu. Bilanci zachraňovaly ženy - oštěpařka Nikola Ogrodníková, chodkyně Anežka Drahotová a maratonkyně Eva Vrabcová Nývltová. Tradiční české opory končily zklamané. Zklamaní ale byli i někteří zahraniční favorité, jiní naopak zářili. A v organizaci poněkud vázla pověstná německá preciznost.

U některých obvyklých medailových nadějí nebyl krach na ME zase takovým překvapením, třeba u obou obhájců stříbra z Amsterodamu. Čtvrtkař Pavel Maslák v sezoně marně hledal formu, díky níž patřil do nejužší evropské špičky. Možná i kvůli tomu, že už ho závodění tolik nebaví. Nevydařený rok prožil také tyčkař Jan Kudlička, pro něhož byla konečnou kvalifikace.

U dalších českých atletických hvězd už zprávy před šampionátem naznačovaly, že nejsou zdaleka v pořádku. Přesný rozsah jejich potíží ale vyšel najevo až po ME. Dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová po vyřazení v semifinále uznala, že s takovými bolestmi achilovky by k jinému závodu nenastoupila. Nechtěla ale vzdát boj o vysněnou první evropskou medaili.

S velkou nejistotou odjel do Berlína oštěpař Jakub Vadlejch, kterého měsíc před ME zradila záda. Nevěděl, jak jeho tělo na házení po nuceném výpadku zareaguje. Forma se zázračně nevrátila a skončil osmý.

To koulař Tomáš Staněk se po problémech, které ho provázely celé léto, cítil být v lepší kondici. Jeho čtvrté místo bylo sice nejlepším mužským výsledkem na šampionátu, ale po druhé bramborové medaili na venkovní vrcholné akci za sebou neskrýval zklamání a litoval tréninkového manka.

Největší zmar po rozběhu zažíval mílař Jakub Holuša, který po českých rekordech chtěl bojovat o medaili, ale nepostoupil ani do finále. Vysvětlení pro finálové selhání marně hledal i dálkař Radek Juška, který nedokáže skoky na hranici vlastního českého rekordu předvádět opakovaně. V Berlíně skončil dvanáctý výkonem pouhých 773 centimetrů.

České úspěchy se nakumulovaly do druhé poloviny mistrovství. Odstartovala je Ogrodníková, která po letech stagnace završila životní sezonu stříbrem. Stejnou odměnu si za letitý boj s nepřízní osudu nadělila chodkyně Drahotová. A Vrabcová pak českým rekordem potvrdila, že se z nešťastné běžkyně na lyžích stala spokojenou a úspěšnou vytrvalkyní.

Příslibem do budoucna mohou být výkony mladých atletů. Do finále postoupily osmnáctiletá tyčkařka Amálie Švábíková i dvacetiletá výškařka Michaela Hrubá, osmý skončil v desetiboji jednadvacetiletý Jan Doležal. Největším příjemným překvapením bylo i pro šéftrenéra Tomáše Dvořáka osmé místo půlkaře Lukáše Hodbodě, který do šampionátu vstupoval jako outsider a nakonec postoupil do finále.

Zklamání se nevyhýbala ani světovým hvězdám. Desetibojař Kévin Mayer neměl mít na ME konkurenci, ale skončil po dálce po třech přešlapech v slzách. Mistr světa Johnanes Vetter vyhrál oštěpařskou kvalifikaci, ale ve finále skončil až pátý.

Na druhé straně se nesmazatelně zapsala do historie šampionátu rodina Ingebrigtsenů. Z norského klanu tentokrát zářil sedmnáctiletý Jakob, který v rozmezí 24 hodin získal tituly na 1500 i 5000 metrů. Henrik Ingebrigtsen si na pětikilometrové trati doběhl stříbro.

Diskařka Sandra Perkovičová vyhrála na ME popáté za sebou, což se ještě nikomu nepovedlo. Sprinterský double na 100 a 200 metrů získala Dina Asherová-Smithová.

Na ME v německé metropoli nečekaně vázla organizace. V první den mistrovství se sprinter Zdeněk Stromšík nedočkal autobusu, který ho měl s dalšími závodníky odvézt z hotelu na Olympijský stadion. Staněk a ostatní koulaři se zase před kvalifikací rozcvičovali na hrbolaté ploše v parku. A vítězi koule Michalu Haratykovi z Polska při ceremoniálu zahráli špatnou hymnu.