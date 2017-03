Praha - Čeští atleti mají před halovým mistrovstvím Evropy v Bělehradu medailové ambice, největší nadějí v pětadvacetičlenném týmu je čtyřstovkař Pavel Maslák. Národní rekordman bude útočit na třetí zlato v řadě a pod střechou už neprohrál pět let. Solidní šance mají ale i Zuzana Hejnová na čtyřstovce, koulař Tomáš Staněk, tyčkař Jan Kudlička či vícebojař Adam Sebastian Helecelet. Šampionát v srbské metropoli začne v pátek a skončí v neděli.

"Máme čtyři závodníky na medailových pozicích v evropských tabulkách," konstatoval kouč reprezentace Tomáš Dvořák. Aktuální jedničkou je Maslák, zatímco Staněk, Hejnová a Helcelet jsou v pořadí podle výkonů druzí. "Takže věřím, že to na nějakou medaili klapne," doufal Dvořák.

Kvůli zranění museli halovou sezonu vynechat tři medailisté z minulého šampionátu v Praze - obhájce titulu v běhu na 1500 metrů Jakub Holuša, před dvěma lety stříbrný dálkař Radek Juška i bronzová vícebojařka Eliška Klučinová. Zraněná je i česká rekordmanka ve skoku o tyči Jiřina Ptáčníková.

Maslák se může stát teprve druhým mužem halové historie s minimálně třemi zlatými medailemi v jedné disciplíně po tyčkaři Renaudu Lavilleniem z Francie, jenž bude útočit na pátý titul za sebou.

"Chtěl bych zlatý hattrick, vždyť příprava proběhla bez potíží a vydržel jsem zdravý," řekl dvojnásobný halový mistr světa Maslák. Jeho největším soupeřem v nepříliš silné startovní listině by měl být Slovinec Luka Janežič, jenž má o půl sekundy horší letošní výkon.

Nečekaně dobrou formu má také Hejnová, která halu bere jako přípravu na MS v létě v Londýně. "Kdybych nevěřila, že uspěju, tak tam ani nejedu," prohlásila specialistka na 400 metrů překážek. Na sezonu pod střechou se přitom nijak zvlášť nechystala. "Ale předvedla jsem dva solidní časy, tak by byla škoda nezávodit. Medaile se může povést, ale v hale je to ošemetné, uvidíme, jak se to bude vyvíjet," doplnila.

Staněk se sice potýkal se zdravotními potížemi a dva týdny kvůli svalovému zranění neházel, ale podle svých slov je už bez bolesti a připraven. Helcelet si letos vytvořil osobní rekord 6188 bodů. "Kdyby se mi to podařilo vylepšit, tak by to na medaili mohlo stačit," tušil stříbrný medailista z loňského ME v Amsterdamu.

Vysoko myslí i tyčkař Kudlička, kterému v tabulkách patří šesté místo, ale letos má dobrou formu a dokonce atakoval český rekord. "To nejlepší letos ve mě ještě je," věřil bronzový medailista z HMS 2014, který má doma i stříbro a bronz z otevřeného ME. "Limit jsem měl z léta, takže příprava byla poklidnější. Jiný cíl než přední příčky si dávat nebudu," dodal.

Šampionátu se kvůli rozsáhlému dopingovému skandálu nezúčastní ruští atleti, na něž je stále uvalen trest zákazu startu v mezinárodních soutěžích. Výjimkou je dálkařka Darja Klišinová, která má výjimku a bude skákat podobně jako na olympijských hrách v Riu pod neutrální vlajkou, protože dlouhodobě žije v USA a nespadala pod ruský systém.

Program mistrovství Evropy v halové atletice v Bělehradě:

Pátek 3. března:

09:30 pětiboj ženy - 60 m překážek,

09:40 dálka muži - kvalifikace,

09:45 400 m ženy - rozběhy (Hejnová, Rosolová),

10:20 400 m muži - rozběhy (Maslák, Šorm, Tesař),

10:20 pětiboj ženy - výška,

10:50 koule ženy - kvalifikace,

10:58 800 m ženy - rozběhy (Masná, Hálová),

11:35 800 m muži - rozběhy (Kubista),

12:00 trojskok ženy - kvalifikace,

12:15 3000 m ženy - rozběhy,

12:45 60 m překážek ženy - rozběhy,

13:15 pětiboj ženy - koule,

13:20 60 m překážek muži - rozběhy (Svoboda),

16:30 60 m překážek ženy - semifinále,

16:35 pětiboj ženy - dálka,

16:45 60 m překážek muži - semifinále,

17:00 tyč muži - FINÁLE (Kudlička),

17:05 1500 m ženy - rozběhy (Vrzalová),

17:30 výška ženy - kvalifikace (Hrubá),

17:35 koule ženy - FINÁLE,

17:45 400 m ženy - semifinále,

18:05 400 m muži - semifinále,

18:20 trojskok muži - kvalifikace,

18:25 3000 m muži - rozběhy (Zemaník),

18:55 pětiboj ženy - 800 m,

19:15 1500 m muži - rozběhy (Sasínek, Friš),

19:55 60 m překážek ženy - FINÁLE,

20:10 60 m překážek muži - FINÁLE.

Sobota 4. března:

09:30 sedmiboj muži - 60 m (Helcelet, Sýkora),

09:45 60 m ženy - rozběhy (Seidlová, Procházková),

10:10 sedmiboj muži - dálka (Helcelet, Sýkora),

10:20 60 m muži - rozběhy (Veleba),

11:00 koule muži - kvalifikace (Staněk, Prášil),

11:20 výška muži - kvalifikace (Heindl),

12:00 dálka ženy - kvalifikace,

16:30 výška ženy - FINÁLE,

16:45 sedmiboj muži - koule (Helcelet, Sýkora),

17:50 trojskok ženy - FINÁLE,

18:05 tyč ženy - FINÁLE (Maláčová),

18:30 sedmiboj muži - výška (Helcelet, Sýkora),

18:35 60 m muži - semifinále,

19:03 800 m ženy - semifinále,

19:20 koule muži - FINÁLE,

19:25 800 m muži - semifinále,

19:32 dálka muži - FINÁLE,

19:45 1500 m ženy - FINÁLE,

19:58 400 m ženy - FINÁLE,

20:18 1500 m muži - FINÁLE,

20:33 400 m muži - FINÁLE,

20:57 60 m muži - FINÁLE.

Neděle 5. března:

13:30 sedmiboj muži - 60 m překážek (Helcelet, Sýkora),

14:40 sedmiboj muži - tyč (Helcelet, Sýkora),

16:00 60 m ženy - semifinále,

16:04 trojskok muži - FINÁLE,

16:30 3000 m ženy - FINÁLE,

16:50 výška muži - FINÁLE,

16:55 3000 m muži - FINÁLE,

17:25 800 m ženy - FINÁLE,

17:40 dálka ženy - FINÁLE,

17:50 800 m muži - FINÁLE,

18:10 60 m ženy - FINÁLE,

18:25 sedmiboj muži - 1000 m (Helcelet, Sýkora),

19:00 štafeta 4x400 m ženy - FINÁLE,

19:23 štafeta 4x400 m muži - FINÁLE.