Manchester - Pravděpodobný pachatel pondělního atentátu v multifunkční hale v severoanglickém Manchesteru Salman Abedi byl zřejmě před činem v Sýrii. S odvoláním na informace francouzských a britských tajných služeb to dnes uvedl francouzský ministr vnitra Gérard Collomb. Kvůli útoku zadrželi v Manchesteru další tři muže.

"Nyní víme jen to, co nám řekli britští vyšetřovatelé: Jistý britský občan, libyjského původu, který se náhle zradikalizoval po cestě do Libye a pak zřejmě do Sýrie, se rozhodl spáchat tento atentát," řekl Collomb stanici BFMTV.

Na otázku, odkud ví, že byl Abedi v Sýrii, ministr vnitra uvedl, že jde o informace francouzských a britských tajných služeb. Zda měl 22letý Brit s libyjskými kořeny podporu nějaké širší teroristické sítě, podle Collomba zatím ale není jasné. "V každém případě měl vazby na Islámský stát, které jsou prokázané," řekl.

Že se předpokládaný útočník z Manchesteru, který zabil 22 lidí a desítky dalších zranil, zřejmě před časem vrátil do Británie z Libye, řekla dnes také britská ministryně vnitra Amber Ruddová. O jeho údajném pobytu v Sýrii se ale nezmínila.

Francouzský prezident Emmanuel Macron svolal kvůli atentátu v Manchesteru na dnešek bezpečnostní radu státu. Ve Francii od předloňských atentátů v Paříži, které se vyžádaly 130 obětí, stále panuje výjimečný stav.

Kvůli teroristickému útoku zadrželi v Manchesteru další tři muže

Další tři muže zadržela dnes britská policie v jižní části Manchesteru v souvislosti s vyšetřováním pondělního útoku. S odvoláním na místní policii o tom informovaly zahraniční agentury.

Jednoho 23letého muže už policie zadržela v jižní části anglického města v úterý. Podle místního listu Manchester Evening News k zatýkání dnes došlo v ulici Aston Avenue.

Britská policie se snaží zjistit, zda pravděpodobný pachatel sebevražedného atentátu Salman Abedi jednal na vlastní pěst, nebo zda měl nějaké komplice. Ministryně vnitra Amber Ruddová dnes řekla, že není pravděpodobné, že by 22letý Brit libyjského původu naplánoval atentát zcela sám.

Po útoku v Manchesteru je už známa totožnost sedmi obětí

Po pondělním teroristickém útoku v multifunkční hale v severoanglickém Manchesteru je už známa totožnost sedmi obětí. Jsou mezi nimi i dívky ve věku osm, patnáct a osmnáct let. Celkem při útoku zahynulo 22 obětí i pachatel. Policie potvrdila, že zranění utrpělo 120 lidí, 59 z nich muselo být převezeno do nemocnice. Česká diplomacie potvrdila, že mezi oběťmi a zraněnými nejsou žádní čeští občané.

Nejmladší obětí je osmiletá Saffie Roussosová, jejíž fotografie se jako symbol masakru objevila na titulní stránce dnešního vydání řady britských novin. Americká zpěvačka Ariana Grandeová, jejíž koncert se stal terčem útoku, je oblíbená zvláště u dětí a dospívajících.

Mezi potvrzenými oběťmi jsou také patnáctiletá Olivia Campbellová. Její fotografie, kterou zveřejnila její matka ve snaze najít po atentátu svou dceru, byla od úterního rána hojně sdílena na sociálních sítích. Obětí útoku se stala také osmnáctiletá Georgina Callanderová, osmadvacetiletý John Atkinson a dvaatřicetiletá Kelly Brewsterová.

Při atentátu zahynuly také Alison Howeová a Lise Leesová, které ve vstupní hale manchesterské arény, kde k sebevražednému útoku došlo, čekaly na příchod svých patnáctiletých dcer z koncertu.

Podle záchranářů bylo mezi 59 zraněnými, kteří museli být odvezeni do nemocnice, asi dvanáct dětí mladších šestnácti let. Dalších šest desítek lidí ošetřili záchranáři na místě tragédie, uvedl místní list Manchester Evening News.

Tělo pravděpodobného pachatele, 22letého Brita libyjského původů Salmana Abediho, zatím podle zpravodajského serveru BBC ještě oficiálně identifikované nebylo.

Manchesterská aréna je jednou z největších víceúčelových hal v Evropě. Na koncert popové zpěvačky Grandeové se v pondělí přišlo podívat kolem 21.000 lidí, z velké části dětí a mladistvých.

Manchesterská policie v noci na dnešek znovu vyzvala obyvatele severoanglického města ke zvýšené ostražitosti. Hlásit by měli na protiteroristickou linku veškeré podezřelé dění, uvedl zástupce místní policie Ian Pilling. Úřady zatím netuší, zda pravděpodobný pachatel Abedi jednal sám, nebo zda byl součástí širší teroristické sítě.