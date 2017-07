Praha - Za sebou má rekonstrukci Werichovy vily na Kampě, finišuje s opravami a dostavbou Divadla Na Zábradlí, v plánu má opravy přilehlého Anenského náměstí a věří tomu, že nakonec dojde i na stavbu Knihovny Václava Havla na Hradčanech. Ateliér architekta Marka Tichého se vedle novostaveb věnuje rekonstrukcím historických staveb a prostředí už 15 let. Na rozdíl od některých svých kolegů Tichý říká, že pracovat v památkově chráněném území je radost, jen se na podobě historického města ve 21. století musí hledat shoda. Řekl to ČTK.

Otevření Divadla Na Zábradlí chce využít k uspořádání kulatého stolu na téma architektura versus památky. Současná architektura podle něj do historických měst patří. "Přetrhla se tady kontinuita architektů, kteří jsou zvyklí město přestavovat. Na rozdíl od italských měst, kde historii umí vnímat a doplňovat ji, se z Prahy stala věc ke konzervování. Jedna skupina se upnula na konzervování a druhá s ní začala válčit. Přestal se vést dialog, který vést jde. Práce naší kanceláře ukazuje, že to jde pořád dopředu," domnívá se zakladatel ateliéru TaK, který má za sebou 50 rekonstrukcí, dostaveb či přestaveb domů v městské památkové rezervaci.

Jedním z prvních byl Pachtovský palác v ulici Karolíny Světlé. Dnes spolu se sousední budovou na Anenském náměstí slouží jako rodinný hotel jednoho z developerů. Rekonstrukce získala v roce 2005 ve své kategorii titul Stavba roku. "V Pachtově paláci pracuji od roku 1993. Zůstal jsem tam trochu 'viset', dnes má naše práce na něm spíš podobu konzultací," říká architekt. Do těsné blízkosti klasicistní stavby se ale letos vrátil s pracemi v Divadle Na Zábradlí, které přestavbou nahrazuje prostor, o nějž přišlo, protože vlastnicky patří právě do Pachtova paláce.

Nájemní smlouva na 55 metrů čtverečních, kde mělo divadlo foyer, vznikla počátkem 90. let. Majitel paláce nechal divadlu, respektive městu 20 let na vyřešení situace. To se nestalo a v roce 2014 dostalo divadlo z prostoru výpověď. "Kupodivu se ale ledy hnuly a vymyslel se nový způsob fungování divadla," říká Tichý.

Jeho ateliér vyhrál na přestavbu soutěž. Zastřešuje se dvorek, vznikne galerie na úrovni balkonu divadla a rozšíří se vstupy do sálu. "Vstup do divadla jsme koncipovali jako mázhaus, bude mít podlahu z dřevěných kostek, které se používaly v pražských průjezdech a rozlijí se až do kavárny a k šatně. Do prostoru vkládáme lesklé věci, vnímáme divadlo jako odraz společnosti, a zrcadla opticky zvětšují prostor," vysvětluje.

Divadlo se má otevřít na podzim, v listopadu v něm TaK ukáže výstavu, která připomíná jeho dosavadní kariéru. Provádí zájemce po nejzajímavějších realizacích, k nimž patří i Volmanova vila, Pinkasův palác, Slovanský ostrov či Masarykovo nádraží. V září se výstava představí v Obecním dvoře, rekonstruovaném a doplněném novostavbou, na němž Tak spolupracoval se slavným architektem Ricardem Bofillem.

"Na výstavě se představí i projekt Betlémský trojúhelník, kterým teď žijeme," říká architekt. Jde o revitalizaci trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří náměstí Betlémské, Anenské a zanedbaná plocha před Pachtovým palácem. TaK by měl ještě na podzim upravit Anenské náměstí. Auta parkující těsně u divadla soustředí na jedné straně náměstí. "Vznikne nový chodník s dvěma stromy, kašnou a lavičkami, mělo by to být kulturnější prostředí než dnes, takové náměstí florentského typu," líčí architekt.

Před Pachtovým palácem má vzniknout nový veřejný prostor na úrovni Starého Města. Dnes je oddělen od Vltavy nábřežím, projekt počítá s obnovením čapadla, tedy průchodu vedoucím z Náprstkovy ulice až k řece. Také tam by mělo vzniknout náměstí s kašnou a stromy. Oprava Anenského náměstí by měla být hotova s otevřením divadla, v druhém případě Praha 1 vybírá zhotovitele a stavět by se mělo na přelomu roku.