Londýn - Zastavení předběžného vyšetřování Juliana Assange jako pachatele údajného znásilnění, o kterém rozhodla švédská prokuratura, je důležitým vítězstvím, právní bitva s Británií a Spojenými státy ale pokračuje. Na balkonu ekvádorského velvyslanectví v Londýně to dnes uvedl zakladatel serveru WikiLeaks Assange, který se v objektu ekvádorské mise ukrývá od roku 2012.

Assange označil dnešek za významné vítězství nejen pro sebe, ale i pro systém lidských práv Organizace spojených národů. Podle svých slov se stal obětí "hrozného bezpráví", které nemůže zapomenout, ani odpustit. Kritizoval, že je údajně sedm let zadržován, aniž by byl obžalován.

Dnešním rozhodnutím cesta podle Assange ale nekončí a opravdová válka teprve začíná. Jeho tým podle něj čeká právní bitva s Británií i Spojenými státy, se kterými chce nyní navázat dialog. Spojené království podle něj nadále odmítá potvrdit či vyvrátit, zda má v rukou žádost USA o jeho vydání.

Assange se na ekvádorskou ambasádu uchýlil v obavách, že po vydání do Švédska by ho Stockholm mohl následně předat Spojeným státům; ty chtějí Australana stíhat kvůli činnosti serveru WikiLeaks, který zveřejnil tajné dokumenty pocházející mimo jiné z prostředí americké diplomacie či armády.

Assange poděkoval OSN, Ekvádoru a jeho lidu i všem, kteří ho podporují. Kritizoval naopak Evropskou unii a její právní systém.

Za "ještě důležitější vítězství", než to, že Švédsko zastavilo předběžné vyšetřování jeho případu, označil dnes Assange středeční propuštění Chelsea Manningové, která ještě jako Bradley Manning předala utajované informace právě serveru WikiLeaks. Původní třicetiletý trest jí na počátku roku zkrátil někdejší prezident USA Barack Obama.

Švédsko zastavuje stíhání Assange, dál mu však prý hrozí zatčení

Stockholm - Švédská prokuratura zastavuje předběžné vyšetřování zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange v případu znásilnění, kterého se údajně dopustil v roce 2010. Podle dnešního vyjádření švédského státní zastupitelství nebyla naděje na jeho zatčení v dohledné době a úřad proto stáhl evropský zatykač. Podle londýnské policie však Australanovi kvůli britskému zatykači z roku 2012 i nadále hrozí zatčení, pokud opustí ekvádorskou ambasádu v Londýně, na níž se v posledních letech skrýval. Ekvádorský ministr zahraničí vyzval Británii, aby umožnila Assangeovi bezpečně odejít do jihoamerické země.

Švédsko vyšetřovalo Assange sedm let. "Vrchní státní zástupkyně Marianne Nyová dnes rozhodla přerušit předběžné vyšetřování v případu podezření ze znásilnění, které se týká Juliana Assange," uvedla švédská prokuratura. Upozornila však zároveň, že vyšetřování by mohlo být obnoveno, pokud se Assange vydá do Švédska do roku 2020. Poté bude případ promlčený.

Assange dnes na twitteru ujistil, že "nezapomene a neodpustí" těm, kteří stojí za švédským vyšetřováním, které mu znemožnilo vidět své vyrůstající děti a které pošpinilo jeho jméno. Assange obvinění ze znásilnění vždy odmítal.

Zatím není jasné, zda nyní Assange bude chtít ekvádorské útočiště v britské metropoli opustit. Na velvyslanectví se ukrýval hlavně z obavy, že Švédsko by ho následně mohlo vydat do Spojených států kvůli trestnímu vyšetřování činnosti serveru WikiLeaks, který vyzradil tajné informace.

Ekvádorský ministr zahraničí Guillaume Long vyzval britské úřady, aby umožnily Assangeovi volnou cestu z ambasády, což by mu umožnilo odjet do jihoamerické země, jež mu udělila azyl již před pěti lety. "Ekvádor vítá rozhodnutí upustit od obvinění...Evropský zatykač již není platný. Británie nyní musí zajistit volný průchod," uvedl na twitteru šéf ekvádorské diplomacie.

Policie v britské metropoli však hrozí Australanovi zatčením, přičemž se odvolává na zatykač, který na Assange v roce 2012 vydal magistrátní soud v Londýně. Assange se 29. června 2012 odmítl soudu podřídit a metropolitní policie je "povinna zatykač naplnit, pokud by ambasádu opustil", uvedla policie podle agentury Reuters.

Švédská prokurátorka zdůvodnila svůj dnešní krok tím, že nebyla naděje na zatčení Assange "v dohledné budoucnosti". Zdůraznila přitom, že to neřeší otázku Assangeovy viny či neviny. "Rozhodnutí nepokračovat ve vyšetřování jsme nepřijali proto, že bychom vyhodnotili všechny důkazy v tomto případu, ale proto, že nevidíme možnost ve vyšetřování pokročit," vysvětlila Nyová na tiskové konferenci ve Stockholmu. "Nevyjadřujeme se k vině," dodala.

S možným vydáním Assange do USA však podle ní dnešní rozhodnutí nijak nesouvisí. Americká média v dubnu informovala, že tamní úřady připravují žalobu na Assange, jehož server vyzradil mimo jiné citlivé informace USA o válkách v Afghánistánu a Iráku.

Britská premiérka Theresa Mayová dnes k jeho případnému vydání do USA poznamenala: "Studujeme případ od případu žádosti o vydání, když je dostaneme," dodala. Rozhodnutí o zatčení Assange je teď podle ní na policii.

Assangeův švédský právník Per Samuelsson ale naznačil, že jeho klient má nyní svobodu pohybu. "Toto je naprosté vítězství Juliana Assange. Nyní má možnost opustit ambasádu, pokud chce. Assangeův případ jsme vyhráli," řekl švédskému rozhlasu Samuelsson.

Naopak Švédka, která Assange obvinila ze znásilnění, podle své advokátky Elisabeth Fritzové označila zastavení stíhání za "skandál" a uvedla, že je "šokována".

Assange se proti evropskému zatykači ve Švédsku několikrát odvolal, naposledy na začátku května. Soudci však odmítali vzít v potaz mimo jiné i stanovisko pracovní skupiny pro svévolné zadržování při OSN, která v roce 2016 doporučovala evropský zatykač na Assange zrušit. To se stalo až dnes.

Server WikiLeaks založil Assange v roce 2006. Od té doby portál zveřejnil mimo jiné statisíce utajovaných amerických vojenských zpráv, diplomatických depeší nebo kolem 8000 stran dokumentů o programech výzvědné služby CIA.