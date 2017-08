Račice (Litoměřicko) - Na olympiádu loni odjížděl kanoista Martin Fuksa s medailovými ambicemi, ale bylo z toho na kilometru nakonec páté místo. Po dnešním stříbru na mistrovství světa v Račicích byl proto rád, že potvrdil příslušnost do absolutní světové špičky. Stejně jako před dvěma lety v Miláně nestačil jen na hvězdu této disciplíny Sebastiana Brendela z Německa.

Nepříjemná olympijská zkušenost ve čtyřiadvacetiletém Fuksovi zůstala. "Po roce, kdy se mi to na olympiádě moc nepovedlo, jsem se hrozně bál toho, jestli jsem pořád ve světové špičce. Myslím, že jsem lidem dokázal, že tam pořád jsem, a jsem strašně šťastný, že se to povedlo," řekl novinářům.

Neměl přehled, jak velký náskok si v průběhu finále před Brendelem vypracoval. Byl poměrně výrazný, ale znovu to na Němce nestačilo. "Brendel brutálně zrychlil. Klasika," konstatoval Fuksa. Tentokrát se nedíval, jestli německý favorit už finišuje. "Samozřejmě se pak vedle mě vyřítil. Já jsem věděl, že určitě nemůže, stejně jako já. Prostě měl zase víc sil, nedá se s tím nic dělat. Jsem šťastný i za to stříbro, každá medaile je skvělá," řekl český reprezentant.

Myslí si, že dnes proti Brendelovi předvedl jeden z nejlepších finišů. Dění na kilometru ale nevnímá jako osobní rivalitu mezi sebou a německým dvojnásobným olympijským vítězem na této trati. "On je hrozná hvězda, já se mu jen snažím vyrovnat. Někdy se můžete snažit celý život, jak chcete, ale tomu nejlepšímu se nevyrovnáte. Já se ho budu furt snažit porazit, aspoň mám pořád hroznou motivaci a nemůžu se uchlácholit tím, že jsem nejlepší. Pořád budu makat dál, on to také nemůže vydržet až do konce, já to vydržím déle," řekl na adresu devětadvacetiletého Brendela.

Na rozdíl od rozjížděk a semifinále Fuksa tentokrát rozhodně slyšel fandění fanoušků ze zaplněných tribun. "Dneska byli (diváci) naprosto brutální. Hrozně moc jim děkuju. Voda úplně bubnovala, já jsem si to fakt užíval," pochvaloval si.

V neděli ho čeká pětistovka, kde bude favoritem na zlato. "Vymačkám ze sebe poslední síly v posledním závodě sezony," poznamenal před závodem, v němž bude obhajovat světový titul z Milána.