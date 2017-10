Plzeň/Praha - Asociace náhradních rodin (ANR) kritizuje současný složitý systém pěstounské péče v Česku, který znamená rozdílné podmínky pro příbuzenské a nepříbuzenské pěstounství. Asociace tak reaguje na nyní vyšetřovaný případ z Rokycanska, kde policie viní z týrání dvouletého dítěte pětadvacetiletou pěstounku. Děvčátko minulý týden odvezli zdravotníci ve vážném stavu do nemocnice, kde v pondělí zemřelo. Se svým půlročním sourozencem bylo v příbuzenské pěstounské péči. Pěstounku policie obvinila a je ve vazbě.

"Případ pětadvacetileté příbuzenské pěstounky nás utvrzuje v tom, že se musíme snažit o ucelení a nastavení stejných podmínek pro všechny typy pěstounské péče," řekl ČTK prezident ANR Vladimír Patera. Zásadní problém vidí v tom, že lidé, kteří se pro pěstounství rozhodli sami, musí projít psychotesty a školeními. Pěstouni, kteří dostanou do péče své příbuzné, ale nic takového nepodstupují. "V tomto případě příbuzní v podstatě vplují do kategorie pěstounské péče, aniž by znali základní princip této služby. A to je kámen úrazu," kritizoval Patera. "Víme zhruba až o deseti případech týrání svěřených dětí příbuznými pěstouny ročně," dodal s tím, že jde o záležitost přibližně posledních tří let.

Nepříbuzenští pěstouni se po absolvování psychotestů a školení musejí dál povinně školit i v průběhu pěstounské péče, musejí pravidelně informovat příslušný soud o stavu jejich péče a o vývoji svěřeného dítěte.

"V případě příbuzenské pěstounské péče tomu většinou tak není," konstatoval Patera. Přitom například psychotesty vyřadí podle něj víc než třetinu uchazečů o pěstounství.

Asociace náhradních rodin usiluje o zjednodušení systému forem náhradní rodinné péče, o ucelení a nastavení stejných podmínek pro všechny typy pěstounství. "Budeme požadovat, aby školení a prošetření psychického stavu náhradních rodičů bylo pro všechny formy pěstounství povinné a stejné," řekl Patera.

Většina pěstounské péče v ČR se uskutečňuje v příbuzných rodinách. Podle některých údajů je to až kolem tří čtvrtin pěstounské péče. Příbuzné rodiny ale někdy nejsou schopné se s nenadálou situací vyrovnat a nejsou na ní připravené. Příbuzní pěstouni navíc pečují o svěřené děti bez nároku na odměnu, takže rodiny, kam náhle přibude jedno nebo víc dětí, se mohou ocitnout i v obtížné finanční situaci. To vše může vyústit až v týrání svěřených dětí.