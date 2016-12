Praha - Hokejový obránce Michal Jordán se na začátku sezony rozhodl po devíti letech vrátit ze zámoří do Evropy a dohodl se na spolupráci s Kazaní. A v elitním klubu Kontinentální ligy je spokojený i přesto, že v nabitém kádru AK Bars se občas nevejde do základní sestavy a musí zápasy - stejně jako se mu to stávalo v NHL - sledovat jen z tribuny.

"Do reprezentace jsem se těšil, ale neřekl bych, že bych byl málo vytížený. Máme (v týmu) deset obránců a hrálo jen sedm, takže se to prostřídávalo. Všichni nějakou dobu nehráli," řekl Jordán na srazu národního týmu před turnajem Channel One Cup. "Moc bych to nechtěl hodnotit, něco si o tom myslím, ale to bych si nechal pro sebe," uvedl.

Kvůli pozvánce do reprezentace Jordán stejně jako jeho klubový spoluhráč Jiří Sekáč chybí týmu v dnešním zápase KHL na ledě Nižněkamsku, což se Kazani moc nelíbilo. Zřejmě i proto česká dvojice nehrála ani v závěru minulého týdne. "Asi to byla odpověď," pousmál se šestadvacetiletý bek, jenž ale neuvažoval, že by se z nominace omluvil. "Volali mi, zda chci jet, a já řekl, že ano. Pak už to řešili agenti a já se o to nestaral," řekl Jordán.

Účastník letošního Světového poháru ale věří, že po návratu z turnaje bude v Kazani vše v pořádku. "Kdyby vyloženě nechtěli, abych jel, tak by to asi řekli. Zakázat nám to nemohou, ale mohli dát nějaké indicie. Za Rusko bude hrát i Tkačov od nás a ten na konci neseděl," uvedl Jordán, jenž po říjnovém příchodu zatím v KHL odehrál 15 zápasů.

I díky vytížení téměř 20 minut na utkání je po herní stránce spokojený. "Samozřejmě, že je to jiná liga a jiný hokej. Cestování je trošku náročnější, ale myslím si, že jsem si zvykl dobře. Máme ale počet obránců téměř na dva týmy, takže jsou tam nějaké plusy a nějaké minusy," uvedl bývalý zadák Caroliny, který v NHL odehrál 79 zápasů.

"Z Ameriky jsem zvyklý na všechno, takže to neřeším. Každý hráč chce hrát pořád, proto hraji hokej. Bohužel ale trenér se rozhodl takhle a já to musím akceptovat. Bavili jsme se spolu o tom a on řekl, že chce protočit sestavu a mám být připravený na další šanci," vysvětlil Jordán, jenž je na boj o místo zvyklý. "Určitě nechci odejít. Z Ameriky jsem zocelený. Sezona je dlouhá a vše se může změnit ze dne na den," uvedl účastník tří světových šampionátů.

Situaci zvládá i proto, že v Kazani má dobré podmínky a ve městě se líbí i rodině. Navíc si postupně zvyká na hokej na velkém kluzišti. "Je to jiný styl hokeje, není to tak přímočaré a na vše je více času. NHL je více vyrovnaná, každý může porazit každého. V KHL horší týmy tak kvalitní hráče nemají, ale nahrazují to bojovností. Čekají v pěti na modré čáře a je těžké se proti nim prosadit," řekl Jordán.

Teď se ale naplno soustředí na reprezentaci, ve které je aktuálně nejzkušenějším obráncem i hráčem s nejvyšším počtem startů. "Já a mazák? To snad ne, pořád tak starý nejsem a doufám, že mám ještě něco před sebou. Věk nezastavíme a šedých vlasů mám stále více, asi si to začnu obarvovat," smál se.