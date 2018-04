Třinec - Třinecký útočník David Cienciala je překvapivým lídrem produktivity play off hokejové extraligy. Velký vliv na jeho postavení má rozhodující čtvrtfinálový zápas s Pardubicemi, ve kterém vytvořil rekord soutěže, když přihrál na sedm gólů. Odchovanec Ocelářů ale boduje pravidelně a také v boji o titul s Kometou Brno si v obou utkáních připsal po asistenci.

Cienciala má aktuálně na kontě šest gólů a devět přihrávek. Už teď má dvaadvacetiletý útočník o bod více, než nasbíral za 52 kol v základní části (7+7). "Jestli to není tím sluníčkem, které touto dobou vždy vyleze," rozesmál se v rozhovoru s novináři Cienciala. "Nevím, čím to je. Je možné, že mi pomáhá povaha, kdy nejsem nervózní a tíha play off mě moc nesvazuje," vysvětlil.

Cienciala přiznal, že zlom nastal ve vydařeném sedmém duelu s Pardubicemi, který mu napumpoval velkou dávku sebevědomí. "Je to hodně o hlavě. Když se vám nedaří nebo něco nevyjde a mnoho zápasů se trápíte, tak si tolik nedovolíte, než když vám to lepí a co dáte na branku, tak je z toho šance. Je to o hlavě a o tom, jak si člověk věří. A že dělám body, tak v tom je i štěstí, že se to ke mně odrazí," pokračoval.

S úsměvem přechází i hlášky typu "repre forma", kterou vypustil v průběhu rozhovoru kolemjdoucí spoluhráč Rostislav Martynek. "Podařilo se mi pár zápasů, nad tím nepřemýšlím. Hlavní je, že jsme ve finále," reagoval Cienciala.

Formu třineckého útočníka se ale snaží využít i trenér Václav Varaďa, který ho posunul ze čtvrté do první formace. "V Třinci jsou tak kvalitní hráči, že je to fakt jedno, s kým nastupujete. Teď je v šatně taková perfektní parta, že je pecka tam být. Už od letní přípravy je tady sranda, není tu žádný rozvraceč a všichni táhneme za jeden provaz," dodal.

Cienciala je třineckým rodákem a přiznal, že už v dětství snil, že si jednou zahraje o titul. "Chodil jsem na každý hokej a vzhlížel jsem ke klukům z áčka. Nerad bych někoho jmenoval, protože nechci na někoho zapomenout. Bylo tady neskutečné množství kvalitních hráčů. Je pěkné, že jsem tady a že můžu hrát," řekl.

Ani s účastí ve finále ale nepociťuje Cienciala na sobě větší tlak. "Neskutečně se těším. Je sen každého hrát finále a není zapotřebí se nějak stresovat. Měli bychom si to užít," vysvětloval svůj postoj třinecký útočník.

Jeho spoluhráč Jiří Polanský je v bodování hned za ním (7+7) a první dva finálové zápasy, po kterých je stav 1:1, označil za oťukávací. Očekává tvrdou sérii, ale Cienciala se toho nebojí. "Hráli jsme proti Pardubicím a ti chodili sakra do těla. Na tom jsme se otrkali a nebude nám to dělat problém," dodal.

Cienciala má v kariéře i zkušenost s finským hokejem. Na sever Evropy odešel v 16 letech po nečekaném úmrtí otce. Už dříve říkal, že právě pro něho hokej hraje. "Stalo se, co se stalo. Jel jsem (do Finska) a tam jsem na to nemyslel. Bydlel jsem s kluky na bytě, museli jsme si sami prát, vařit. Byla to neskutečná životní zkušenost, naučil jsem se anglicky. Posunulo mě to," řekl.