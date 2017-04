Chomutov - Chomutovští hokejisté sice nedosáhli na medaili, jak se to podařilo jejich předchůdcům v letech 1955 a 1956, kdy získali bronz a stříbro, přesto se čtvrtou příčkou a účastí v semifinále postarali o zápis do klubové historie. V samostatné české extralize a systému play off došli letos pod vedením kouče Vladimíra Růžičky nejdále. A notně potrápili obhájce titulu Liberec.

Chomutovští mají za sebou pozoruhodnou cestu. V předkole otočili sérii s Mladou Boleslaví, ačkoliv prohrávali po domácích zápasech 0:2 a čelili mečbolům. Na úspěšné vlně pak vyřadili druhý tým základní části Třinec. A za stavu 2:2 na zápasy přinutili Liberec, aby ze sebe vymáčkl maximum.

"Kdyby nám za stavu 0:2 (na zápasy) s Mladou Boleslaví někdo řekl, že budeme hrát ještě měsíc, tak bychom to brali. Když ale nejdou v sedmnáctém zápase play off nohy, je to složité. Ty síly asi došly," uvedl po nedělní porážce 0:4 trenér Růžička, jehož tým odehrál 17 utkání vyřazovacích bojů mezi 6. březnem a 9. dubnem.

Zkušený kouč si pochvaloval týmový výkon Pirátů. "Vždy když máte úspěšnou sezonu, tak vás k tomu musí dotlačit týmový duch. My jsme tady měli hráče, kteří mužstvo táhli a parta byla vynikající. Najednou také naskočila výborná forma brankáři Jánkovi Lacovi, který nás držel jako blázen. Mužstvo šlapalo a opravdu dokázalo hodně, ze sedmého místa vyřadilo Třinec, který byl velký favorit na titul. Cestovat vícekrát do Třince je také docela dost kilometrů. Musím poděkovat hráčům, protože vydrželi neskutečně moc," uvedl Růžička.

Velkou děkovačkou to přes prohrané šesté semifinále ocenili i fanoušci. "Je to něco úžasného. Chomutovský divák je jedinečný v tom, že i když se tady hrála druhá nejvyšší soutěž, furt chodilo na hokej hodně lidí. Hodně si toho vážíme, že se sezona podařila. Diváci si to za ta léta zasloužili. A doufám, že si to užívali," podotkl Růžička.

Svému týmu věřil, ale držel se při zemi. "Na začátku sezony nikdy nevíte, jak to může dopadnout. Týmy jsou vyrovnané. Na začátku jsme se vždycky koukali, které čtyři týmy dostaneme pod sebe, abychom se dostali do desítky. Nakonec jsme dostali za sebe deset týmů a jsem opravdu rád, že to tak dopadlo," poznamenal Růžička.

V příští sezoně bude hlavní cíl stejný. "Půjdeme to toho, abychom se dostali mezi deset. Neznamená, že když uděláte výsledek a skončíte čtvrtí, další sezonu budete pomýšlet na finále. Extraliga je strašně vyrovnaná a pořád musíte mít pokoru k ostatním klubům," zdůraznil Růžička.

"Pardubice a Karlovy Vary mají kvalitní týmy a hrají o to, aby se udržely. Můžete se tam ocitnout, ani nevíte jak. Zase můžou vyskočit jiné týmy. Nejvíc mě těší, že jsme skončili před Spartou, toho si hrozně cením," dodal třiapadesátiletý kouč, jenž v letech 2005 a 2010 dovedl reprezentaci k titulu mistrů světa.

Mužstvo chce udržet pohromadě. "Možná nějaké obměny budou, ale určitě minimální. Tým je postavený kolem Michala Vondrky, který je vynikající parťák i hráč, na ledě i v kabině, a Ivana Humla. Jsou tady hráči, kteří opravdu mají srdce a charakter, to je to nejdůležitější. Jsou tady i mladí a dostanou příležitost. Kostra mužstva ukázala, že je docela dobrá, takže na tom budeme pracovat dál a budeme se snažit mít co nejlepší výsledky," ujistil Růžička.

Ve finále dává maličko větší šance Liberci. "Skoro celou sezonu hrál na prvním místě, nevyšel jim trošku začátek. Mají hodně silný tým. Brno má hodně zkušené hráče, udělali dost posil, je to otevřené," řekl Růžička.