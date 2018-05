Soči (Rusko) - Syrský prezident Bašár Asad při nečekaném setkání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v jeho rezidenci v černomořském Soči řekl, že syrská armáda pokročila v boji proti terorismu, což otevírá dveře politickému procesu. Za tím účelem hodlá Asad poslat syrskou vládní delegaci do OSN, informovala s odkazem na sdělení Kremlu agentura AP.

"Stabilita se zlepšuje a to otevírá dveře politickému procesu, který byl zahájen před nějakým časem... Vždy jsem říkal a opakuji, že jsme vždy byli zastánci politického procesu, který by se měl konat souběžně s bojem proti terorismu. Víme, že to nebude jednoduché, jelikož jsou země, které nechtějí, aby se Sýrii vrátila stabilita. Nicméně s vámi a našimi dalšími partnery a přáteli půjdeme pevně kupředu v mírovém procesu," citoval Asada Kreml.

Syrský prezident svému ruskému protějšku podle kremelského mluvčího Dmitrije Peskova rovněž řekl, že pošle do OSN delegaci, která by měla jednat o reformě syrské ústavy.

Podle ruské tiskové agentury TASS Putin prohlásil, že počítá se stažením zahraničních sil ze Sýrie, aniž by blíže upřesnil, které státy má na mysli. "Vycházím z toho, že v souvislosti s významnými vítězstvími a úspěchem syrské armády v boji s terorismem... se zahájením aktivnější fáze politického procesu se budou ze syrského území zahraniční síly stahovat," poznamenal ruský prezident.

Syrský režim začal v dlouholeté válce vítězit v roce 2015, kdy do konfliktu na jeho straně vstoupilo Rusko. Asad se naposledy v Rusku setkal s Putinem loni v listopadu, předtím v říjnu 2015.

Americký prezident Donald Trump opakovaně naznačil, že si přeje stáhnout americké vojáky ze Sýrie. Později své ohlášení změnil s tím, že si jeho poradci myslí, že je třeba, aby Američané zabránili teroristické organizaci Islámský stát (IS) znovu se vrátit.