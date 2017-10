Fotbalista AS Řím Aleksandar Kolarov (vpravo) dává gól turínskému FC.

Fotbalista AS Řím Aleksandar Kolarov (vpravo) dává gól turínskému FC. ČTK/AP/ANSA/Alessandro Di Marco

Turín - Fotbalisté AS Řím v 9. kole italské ligy vyhráli 1:0 na hřišti FC Turín gólem Aleksandra Kolarova z přímého kopu. Uzdravený Patrik Schick do hry v dresu AS nezasáhl a zůstal na lavičce. AC Milán po třech prohrách v řadě získal alespoň bod za bezbrankovou remízu s Janovem, ale potřetí z posledních čtyř utkání nedal gól.

Římané měli v Turíně výraznou převahu, ale chyběla jim produktivita v útoku a neuměli si poradit s kvalitní obranou domácích. Vysvobodil je až v 69. minutě Kolarov. Srbský bek se už podruhé v sezoně prosadil z přímého kopu a zařídil těsnou výhru. AS jedenáctou venkovní výhrou v řadě vyrovnal rekord soutěže.

AC Milán se po výrazném letním posílení trápí a opět neskóroval. A to i kvůli tomu, že už ve 24. minutě přišel o vyloučeného stopera Leonarda Bonucciho. Ten dostal červenou kartu za tvrdý úder loktem do obličeje protihráče. Milán byl přesto aktivnější, ale na gól nedosáhl, opět ztratil body a v tabulce je až jedenáctý.

Juventusu Turín se povedl nezvyklý kousek, když vyhrál 6:2 na hřišti Udine, přestože hrál od 26. minuty a stavu 2:1 bez vyloučeného Maria Mandžukiče. Udine, v jehož sestavě byl Jakub Jankto, zatímco Antonín Barák zůstal jen na lavičce, přesilovou hru využilo k vyrovnání. Pak ale zcela selhalo a dovolilo Juventusu v deseti vysoko vyhrát. Hlavní zásluhu na tom měl Sami Khedira, který ve třiceti letech zaznamenal první hattrick v kariéře.

Český reprezentant Ladislav Krejčí chyběl v sestavě Boloně při prohře 0:1 na hřišti Atalanty Bergamo. Poslední Benevento prohrálo i devátý zápas sezony a stále čeká na první bod po postupu do nejvyšší soutěže. Tentokrát doma podlehlo 0:3 Fiorentině.

O výhře Sassuola na hřišti Spalu rozhodl gól Mattea Politana už ve 38. vteřině utkání.

Přímý souboj o první místo mezi Neapolí a Interem Milán skončil v sobotu bezbrankovou remízou. Neapol po první ztrátě v sezoně vede soutěž o dva body před Interem.

V 19. minutě si domácí vypracovali velkou šanci. Callejónovu přízemní střelu vyrazil gólman Handanovič k Mertensovi, poradil si ale i s dorážkou belgického reprezentanta. V 35. minutě musel slovinský gólman zasáhnout proti Insigneho hlavičce.

Na druhé straně se do větší příležitosti dostal pět minut před přestávkou Valero, jeho tvrdou ránu ale vyrazil Reina. Po změně stran byl španělský brankář už překonán Vecinem, na brankové čáře ale zasáhl jeden z neapolských obránců.

Další pokusy na obou stranách byly nepřesné, až v 84. minutě střídající Zieliňski prověřil Handanoviče. Brankář Interu si poradil i se závěrečnou šancí Mertense.

Ve druhém sobotním zápase Sampdoria Janov deklasovala Crotone 5:0 a ve čtyřech domácích duelech neztratila ani bod. Crotone po třech utkáních nebodovalo, druhý poločas za něj odehrál český stoper Stefan Simič.

Italská fotbalová liga - 9. kolo:

Sampdoria Janov - Crotone 5:0 (3. Ferrari, 12. Quagliarella z pen., 39. Caprari, 71. Linetty, 76. Kownacki), Neapol - Inter Milán 0:0, Chievo - Hellas Verona 3:2 (23. a 30. z pen. Inglese, 73. Pellissier - 6. Verde, 55. Pazzini z pen.), AC Milán - FC Janov 0:0, Benevento - Fiorentina 0:3 (18. Benassi, 47. Babacar, 66. Thereau z pen.), Bergamo - Boloňa 1:0 (71. Cornelius), FC Turín - AS Řím 0:1 (69. Kolarov), Spal Ferrara - Sassuolo 0:1 (1. Politano), Udine - Juventus Turín 2:6 (8. Perica, 48. Danilo - 21., 59. a 87. Khedira, 14. vlastní Samir, 52. Rugani, 90. Pjanič), Lazio Řím - Cagliari 3:0 (7. z pen. a 41. Immobile, 49. Bastos).

1. Neapol 9 8 1 0 26:5 25 2. Inter Milán 9 7 2 0 17:5 23 3. Juventus Turín 9 7 1 1 27:9 22 4. Lazio Řím 9 7 1 1 24:10 22 5. AS Řím 8 6 0 2 15:5 18 6. Sampdoria Janov 8 5 2 1 16:9 17 7. Chievo 9 4 3 2 12:11 15 8. Boloňa 9 4 2 3 8:9 14 9. Fiorentina 9 4 1 4 15:11 13 10. FC Turín 9 3 4 2 14:14 13 11. AC Milán 9 4 1 4 12:13 13 12. Bergamo 9 3 3 3 14:13 12 13. Sassuolo 9 2 2 5 5:15 8 14. FC Janov 9 1 3 5 8:13 6 15. Udine 9 2 0 7 15:21 6 16. Cagliari 9 2 0 7 6:17 6 17. Crotone 9 1 3 5 6:19 6 Hellas Verona 9 1 3 5 6:19 6 19. Spal Ferrara 9 1 2 6 7:15 5 20. Benevento 9 0 0 9 2:22 0