Útočník Patrik Schick hovoří s novináři 14. června v Praze na srazu fotbalové reprezentace do 21 let před evropským šampionátem v Polsku.

Útočník Patrik Schick hovoří s novináři 14. června v Praze na srazu fotbalové reprezentace do 21 let před evropským šampionátem v Polsku. ČTK/Krumphanzl Michal

Řím - Zástupci AS Řím a Sampdorie Janov podle italských médií dnes večer jednají o přestupu útočníka Patrika Schicka. Na stole údajně leží nabídka na 25 milionů eur plus bonusy, s kterými by mohl janovský klub za českého fotbalistu získat dohromady až 30 milionů eur (přes 782 milionů korun).

Schick měl po vydařené premiérové sezoně v Itálii původně namířeno do Juventusu, z přestupu ale sešlo. "Schick už pro nás není téma," uvedl dnes generální manažer italského mistra Giuseppe Marotta.

Pak se zdálo, že po účastníkovi letošního mistrovství Evropy hráčů do 21 let sáhne Inter Milán. Požadoval však, aby Schick přišel nejprve na hostování, což Sampdoria odmítla.

Do hry se tak vložil AS Řím a šéf janovského klubu Massimo Ferrero dnes potvrdil, že jednání s týmem z italské metropole jsou nejdál.

Jednadvacetiletý útočník v minulé sezoně po příchodu ze Sparty nastřílel v 35 soutěžních zápasech za Sampdorii 13 gólů. V případě přestupu za 30 milionů eur se stane druhým nejdražším českým fotbalistou všech dob po Pavlu Nedvědovi.