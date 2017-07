Peyragudes (Francie) - Brit Chris Froome v první pyrenejské etapě ztratil vedení na Tour de France, novým lídrem závodu je Ital Fabio Aru. Dvanáctou etapu s výšlapem do lyžařského střediska Peyragudes vyhrál po 214,5 kilometrech domácí jezdec Romain Bardet. Aru dojel třetí, Froome na něj ztratil 20 sekund a v průběžném pořadí rázem prohrává o šest.

Trojnásobný vítěz Tour Froome v závěrečném strmém stoupání odpadl. Nestačil tempu, které udávali Aru a Bardet. Ten nakonec vybojoval vavřín a Aru zase žlutý trikot.

"Mám nesmírnou radost," řekl šestadvacetiletý Bardet po vyhrané třetí etapě na Tour v kariéře. "Byl jsem tady s rodiči, abych si závěrečnou rampu nastudoval. Věděl jsem, že mi může sedět. Měl jsem dobré nohy a byl trpělivý," pochvaloval si člen týmu AG2R.

Po dnešní třetí nejdelší etapě letošního 104. ročníku bude v pátek následovat další horská v Pyrenejích, ale výrazně kratší se 101 kilometry.

Froomeovi, jenž vyhrál nejtěžší etapový závod třikrát za poslední čtyři roky, dnes dokázal Aru jako první v historii sebrat žlutý dres. Pokud ho lídr týmu Sky v minulých letech získal, vždy dojel ve žlutém až do cíle v Paříži.

Peloton absolvoval trasu do Peyragudes z města Pau, během níž čekaly tři horské prémie první i nejvyšší kategorie. Ačkoli měli jezdci Sky celý průběh etapy pod kontrolou, klíčový závěrečný kilometr nezvládli. Do cíle se protrápil i Froome, jenž dojel sedmý. Třetí Aru protnul pásku těsně za Rigobertem Uránem.

"Tým znovu odvedl skvělou práci, ale neměl jsem nohy, abych to dokončil. Tak to je, není třeba se vymlouvat. Prostě jsem už víc nemohl," řekl Froome. "Byl to brutální dojezd, rampa měla přes 20 procent. Můžu jen pogratulovat Romainovi k vítězství a Fabiovi k žlutému trikotu. Teď to bude hodně zajímavé," dodal.

Dnešní vítěz Bardet je celkově třetí o 25 vteřin za Aruem a druhá polovina Tour slibuje velké drama: čtvrtým v boji o žlutý trikot je Kolumbijec Urán s odstupem 35 sekund. "Žlutý dres je ta nejhezčí věc, která mě mohla potkat," radoval se Aru, jenž minulou středu vyhrál první velké letošní stoupání na La Planche des Belles Filles.

Naopak s šancí na úspěch se pomalu loučí dvojnásobný šampion Alberto Contador či Nairo Quintana, jemuž po květnovém Giru d'Italia viditelně došly síly.

Z tria českých cyklistů dnes dojel první Roman Kreuziger na 33. pozici se ztrátou jedenácti a půl minuty na vítěze. Průběžně je šestadvacátý.

Výsledky cyklistické Tour de France - 12. etapa (Pau - Peyragudes, 214,5 km):

1. Bardet (Fr./AG2R) 5:49:38, 2. Urán (Kol./Cannondale), 3. Aru (It./Astana) oba -2, 4. Landa (Šp./Sky) -5, 5. Meintjes (JAR/SAE Team Emirates) -7, 6. D. Martin (Ir./Quick-Step) -13, 7. Froome (Brit./Sky) -22, 8. Bennett (N. Zél./LottoNL), 9. S. Yates (Brit./Orica) oba -27, 10. Nieve (Šp./Sky) -1:28, ...33. Kreuziger (ČR/Orica) -11:30, 72. Cink (ČR/Bahrajn Merida) -20:08, 172. Štybar (ČR/Quick-Step) -34:46.

Průběžné pořadí:

1. Aru 52:51:49, 2. Froome -6, 3. Bardet -25, 4. Urán -35, 5. D. Martin -1:41, 6. S. Yates -2:13, 7. Landa -2:55, 8. Quintana (Kol./Movistar) -4:01, 9. Bennett -4:04, 10. Meintjes -4:51, ...26. Kreuziger -32:20, 55. Cink -1:03:14, 107. Štybar -1:34:53.