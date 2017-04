Londýn - Fotbalisté Arsenalu v pondělní dohrávce anglické ligy prohráli na hřišti Crystal Palace 0:3 a utrpěli další ránu v boji o příčky zajišťující Ligu mistrů. Kritizovaný trenér hostů Arséne Wenger označil porážku za velké zklamání, ale dál tají, zda s "Kanonýry" prodlouží končící smlouvu.

Arsenal bez zraněného brankáře Petra Čecha v Premier League prohrál čtvrté venkovní utkání za sebou, což se během jednadvacetileté Wengerovy vlády stalo poprvé. Šestý tým tabulky osm kol před koncem soutěže ztrácí už sedm bodů na čtvrtou pozici, která znamená účast v play off LM.

"Odtrénoval jsem přes 1100 zápasů za Arsenal a na takové porážky nejsme zvyklí. Dělá mi to starosti. Musíme velmi rychle odpovědět a nesmířit se s tím," řekl Wenger novinářům.

Fanoušci Arsenalu i na stadionu londýnského rivala protestovali proti francouzskému kouči, kterého vyzývají k odchodu. "Rozumím tomu, že fanoušci jsou extrémně rozladění, ale my všichni jsme hluboce zklamaní. Je znepokojující, jakým způsobem jsme tady prohráli," přiznal Wenger.

O záchranu bojující Crystal Palace poslal do vedení v 17. minutě Andros Townsend a přesvědčivou výhru domácích pojistili mezi 63. a 68. minutou Yohan Cabaye a Luka Milivojevič z penalty. Arsenal ve druhém poločase ani jednou nevystřelil na branku soupeře.

"Hráči Palace byli důraznější, nedávno porazili (vedoucí) Chelsea a to svědčí o jejich kvalitě. Jsme v obtížné pozici a tento zápas nám nepomohl," prohlásil Wenger. "Tohle jsme vůbec nebyli my. Můžeme se jenom omluvit za náš výkon. Palace prostě chtělo víc, bylo to cítit už od úvodního výkopu," přidal útočník Theo Walcott.

Wenger opět neprozradil, zda se rozhodl prodloužit s Arsenalem kontrakt, nebo v létě odejít. "Neustále čelím otázkám ohledně budoucnosti, ale teď nemám náladu, abych na ně odpovídal... Myslím, že by teď bylo nevhodné mluvit o mně. Víc bolí prohrát zápas takovým způsobem," konstatoval sedmašedesátiletý trenér.