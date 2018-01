Londýn - Fotbalista Pierre-Emerick Aubameyang přestoupil z Dortmundu do Arsenalu, s nímž podepsal blíže nespecifikovaný dlouholetý kontrakt. "Kanonýři" zaplatí za osmadvacetiletého gabonského útočníka podle médií 63,75 milionu eur (1,6 miliardy korun), což z něj dělá nejdražší posilu v historii londýnského klubu.

O Aubameyangově odchodu z Dortmundu se spekulovalo už delší dobu. Kapitán gabonské reprezentace měl v poslední době velké problémy s disciplínou a několikrát byl vyřazen z týmu Borussie.

Aubameyang přišel do Dortmundu v létě 2013 ze Saint-Étienne a vypracoval se v jednoho z nejlepších útočníků v Evropě. Ve 144 bundesligových zápasech vstřelil 98 gólů a přidal 22 asistencí. Za Borussii odehrál 213 soutěžních utkání a dal v nich 172 branek.

Předtím rodák z francouzského Lavalu hrával za několik francouzských klubů včetně Monaka a v mládeži působil v AC Milán. Stal se nejlepším fotbalistou Afriky za rok 2015. Arsenalu, za který chytá český brankář Petr Čech, se pokusí pomoci k vylepšení šestého místa v ligové tabulce.

Aubameyang by se mohl stát součástí hráčské výměny hned mezi třemi kluby. Podle britských médií má totiž do Dortmundu namířeno na hostování do konce sezony útočník Michy Batshuayi z Chelsea a "Blues" by naopak měli získat dalšího ofenzivního hráče Oliviera Girouda z Arsenalu.