Praha - Fotbalisty Arsenalu čeká ve středu těžký úkol. Budou se snažit ukončit rekordní patnáctizápasovou vítěznou šňůru Bayernu Mnichov na domácím hřišti v Lize mistrů a zadělat tak na ukončení svého osmifinálového prokletí. V této fázi soutěže totiž vypadli v každém z předchozích šesti ročníků.

Arsenal se v poslední době nemůže probojovat mezi osm nejlepších celků soutěže a často za to může právě Bayern. V osmifinále vyřadil "Kanonýry" v letech 2013 i 2014. Naposledy se oba celky potkaly v minulém ročníku už v základní skupině. Doma sice Arsenal vyhrál 2:0, ale venku utrpěl debakl 1:5.

"Máme ze zápasů s nimi poměrně čerstvé zkušenosti. Bayern sice v létě vyměnil trenéra, možná bude hrát trochu jinak, ale pořád je to hodně nebezpečný tým se skvělými hráči," řekl český gólman Arsenalu Petr Čech, který se zná se současným koučem Bayernu Carlem Ancelottim ze společného působení z Chelsea.

Arsenal má situaci o to složitější, že boj o ligový titul bude mít už hodně těžký, jelikož má velkou ztrátu na vedoucí Chelsea. Potřebuje proto úspěch v Lize mistrů. Jenže Bayern je v domácím prostředí hodně silný a dokonce vyhrál všech 15 posledních zápasů v Allianz Areně, což je rekord Ligy mistrů.

"Bayern je hodně těžký soupeř, jeden z favoritů na celkové vítězství. Ale v téhle fázi už si člověk moc nemůže vybírat. Pokud chcete pomýšlet na vítězství v Lize mistrů, musíte si ve vyřazovací fázi poradit i s těmi nejtěžšími soupeři," prohlásil Čech.

V druhém středečním duelu nastoupí obhájce titulu Real Madrid doma proti Neapoli, která už dva měsíce a 18 utkání v řadě nepoznala hořkost porážky. Trenér Zinedine Zidane by měl mít k dispozici i svou hvězdu Cristiana Ronalda, který měl v týdnu menší zdravotní potíže a v pondělí netrénoval s ostatními hráči Realu.

Zápas bude prestižní pro opory Neapole Raúla Albiola a Josého Callejóna, kteří hrávali právě za Real. "Je to pro mě hodně mimořádný zápas. Pokud dám gól, nebudu ho slavit, protože mám k Realu velký respekt. Splnil jsem si sen si za Real zahrát, ale neměl jsem tam dostatek prostoru, proto nyní hraji za Neapol," řekl Callejón.

Oba celky se dosud potkaly jen v sezoně 1987/88, kdy za Neapol ještě hrával hvězdný Argentinec Diego Maradona, který bude na utkání jako ambasador. "Tehdy byl Maradona dvakrát dražší, než kolik by stál dnes Ronaldo. Ale oba hráče srovnávat je těžké, protože hráli na jiných pozicích," řekl bývalý prezident Neapole Corrado Ferlaino.

Zatímco Real bojuje o sedmý postup do čtvrtfinále za sebou, Neapoli by se to mohlo povést vůbec poprvé v klubové historii.

Obě utkání začínají ve středu ve 20:45.

Zajímavosti před středečními zápasy osmifinále fotbalové Ligy mistrů: Bayern Mnichov - Arsenal Výkop: středa 15. února, 20:45 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Mažič - Ristič, Djurdjevič (všichni Srb.). Bilance: 10 5-2-3 17:11. Zajímavosti: Arsenal vypadl v osmifinále v každém z posledních šesti ročníků, z toho dvakrát právě s Bayernem

oba celky se potkaly desetkrát, naposledy v minulé sezoně v základní skupině, kde Arsenal doma vyhrál 2:0, ale venku prohrál 1:5

Bayern postoupil přes Arsenal v osmifinále v letech 2005, 2013 a 2014

Bayern doma prohrál s anglickými celky jen tři z 22 utkání LM

Bayern doma vyhrál posledních 15 utkání LM, což je rekord soutěže, naposledy ho doma porazil Real Madrid v dubnu 2014

český gólman Arsenalu Petr Čech čelil Bayernu už osmkrát a vyhrál třikrát, Bayern zdolal i ve finále LM 2012 ještě v dresu Chelsea dokonce na jeho hřišti

Čech působil pod současným koučem Bayernu Carlem Ancelottim v Chelsea v letech 2009 až 2011

Lahm a Boateng (oba Bayern) jsou v disciplinárním ohrožení

Bayern je 11 soutěžních utkání neporažen a ztratil během nich jen dva body

Lewandowski z Bayernu vstřelil v této sezoně ve 33 zápasech 30 gólů

Bayernu chybí zranění Ribéry, Boateng, Arsenalu pak Ramsey a Cazorla Real Madrid - Neapol Výkop: středa 15. února, 20:45 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan (všichni Slovin.). Bilance: 2 1-1-0 3:1. Zajímavosti: Real je obhájce titulu

Neapol je v osmifinále teprve podruhé, v roce 2012 prohrála s Chelsea

za Neapol hrají bývalí hráči Realu Raúl Albiol a José Callejón

oba celky se potkají poprvé od sezony 1987/1988, kdy za Neapol ještě hrával Diego Maradona

Real bojuje o sedmý postup do čtvrtfinále za sebou

Real v LM neprohrál posledních 10 zápasů, doma prohrál jediný z posledních 29 duelů LM

před zápasem bude minuta ticha za zesnulého bývalého prezidenta Realu Luise Gómeze Montejana, který 5. února zemřel ve věku 94 let

Real skóroval v každém z posledních 40 zápasů, naposledy nedal gól loni v dubnu Manchesteru City

Koulibaly (Neapol) je v disciplinárním ohrožení

Neapol je 18 soutěžních utkání neporažena

Hamšík se 109 góly ztrácí šest zásahů na nejlepšího střelce v historii Neapole Diega Maradonu

Mertens (Neapol) dal v posledních 11 zápasech 14 gólů

Realu už se vrací uzdravený Gareth Bale, Neapoli Arkadiusz Milik