Londýn - Fotbalisté Arsenalu pokračovali po vyřazení z Ligy mistrů v nepřesvědčivých výkonech i v domácí soutěži. V 28. kole Premier League prohráli na hřišti West Bromwiche 1:3 a mohou přijít o páté místo. Brankář Petr Čech v dresu Arsenalu zápas nedochytal, ze hry ho v průběhu prvního poločasu vyřadilo zranění nohy. Dvěma góly po rohových kopech se blýskl domácí stoper Craig Dawson.

Do zápasu vstoupil lépe West Bromwich. Ve 12. minutě si Dawson naskočil na rohový kop Nacera Chadliho a hlavou poslal domácí do vedení. Odpověď Arsenalu přišla o necelé tři minuty později. Granit Xhaka našel na hranici ofsajdu nepokrytého Alexise Sáncheze a nejlepší střelec soutěže pohodlně uklidil míč do horní poloviny brány. Pro Sáncheze to byl 18. gól v tomto ročníku Premier League, k tomu má na kontě devět asistencí.

Na konci prvního poločasu přišel nešťastný okamžik pro brankáře Čecha, jenž si při rozehrávce přivodil zranění nohy. Čech ve hře ještě chvíli pokračoval, po zneškodnění dělovky Stevena Fletchera si ale vyžádal ošetření, po němž ho v bráně vystřídal David Ospina.

V 55. minutě odrazil kolumbijský brankář dloubáček za obranu jen k nohám Robsona-Kanua a velšský útočník po pouhých 75 vteřinách na hřišti skóroval. Největší šanci na vyrovnání měl v 66. minutě Danny Welbeck, ale jeho hlavička mířila do břevna.

Od nástupu trenéra Tonyho Pulise v lednu 2015 vstřelili hráči West Bromwiche téměř polovinu gólů po standardních situacích. To ukázala i 75. minuta, když se podruhé v zápase prosadil po rohovém kopu Dawson.

Arsenal prohrál na hřištích soupeřů třetí ligové utkání za sebou, West Bromwich naopak bodově zabral po dvou porážkách.

Anglická fotbalová liga - 29. kolo:

West Bromwich - Arsenal 3:1 (12. a 75. Dawson, 55. Robson-Kanu - 15. Sánchez),

16:00 Crystal Palace - Watford, Everton - Hull, Stoke - Chelsea, Sunderland - Burnley, West Ham United - Leicester,

18:30 Bournemouth - Swansea.

1. Chelsea 27 21 3 3 57:20 66 2. Tottenham 27 16 8 3 53:20 56 3. Manchester City 27 17 5 5 53:29 56 4. Liverpool 28 16 7 5 60:35 55 5. Arsenal 27 15 5 7 56:34 50 6. Manchester United 26 13 10 3 39:22 49 7. Everton 28 13 8 7 47:30 47 8. West Bromwich 29 12 7 10 39:38 43 9. Stoke 28 9 9 10 32:40 36 10. Southampton 26 9 6 11 32:34 33 11. West Ham United 28 9 6 13 38:49 33 12. Burnley 28 9 4 15 31:42 31 13. Watford 27 8 7 12 33:47 31 14. Bournemouth 28 8 6 14 40:54 30 15. Leicester 27 7 6 14 30:45 27 16. Swansea 28 8 3 17 36:61 27 17. Crystal Palace 27 7 4 16 35:46 25 18. Hull 28 6 6 16 26:54 24 19. Middlesbrough 27 4 10 13 19:30 22 20. Sunderland 27 5 4 18 24:50 19