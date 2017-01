Londýn - První zimní posilou Arsenalu není žádný věhlasný fotbalista, ale dvacetiletý obránce Cohen Bramall, který ještě před měsícem pracoval v automobilce Bentley. Den poté, co se dozvěděl, že se ho v továrně chystají propustit kvůli snižování stavu, dostal pozvánku na zkoušku ve slavném londýnském klubu a uspěl. V Arsenalu podepsal smlouvu na rok a půl a zařadil se do týmu do 23 let.

Dosud Bramall oblékal dres Hednesfordu, který hraje soutěž o šest pater nižší, než je Premier League. Svými výkony vzbudil zájem také Crystalu Palace a druholigového Sheffieldu Wednesday, které však na rozdíl od Arsenalu nesouhlasily s odstupným ve výši 40.000 liber (1,2 milionu korun).

"Je to slibný mladý levý obránce, kterému chybí zkušenosti z vrcholného fotbalu, ale má fantastické vlastnosti. Je úžasně rychlý, má dobrou levačku a ohromnou touhu uspět," řekl trenér Arséne Wenger.

Připomněl, že současné opory Arsenalu Olivier Giroud a Laurent Koscielny na začátky kariéry také působili v nižších soutěžích ve Francii. "Pro tyhle hráče je to zkouška odolnosti, jestli mají fotbal dost rádi," uvedl francouzský kouč.

"Bylo to šílené, jak rychle se to všechno seběhlo. Musel jsem tuhle příležitost popadnout oběma rukama," řekl Bramall, kterého by mohl v budoucnosti v obraně prvního týmu dirigovat Petr Čech.