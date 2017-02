Londýn - Fotbalisté Arsenalu s brankářem Petrem Čechem v anglické lize porazili zachraňující se Hull doma 2:0 a uspěli po předchozích dvou prohrách. Obě branky vstřelil chilský útočník Alexis Sánchez - nejprve skóroval rukou, druhý gól dal z penalty. Londýnský tým poskočil na třetí místo neúplné tabulky.

"Tuhle výhru jsme potřebovali, snad nám zvedne sebevědomí. Tabulka je napěchovaná, musíme se dívat před sebe i za sebe. Potřebujeme hrát konzistentně, protože jsme měli období, kdy jsme hráli dobře, a pak zase prohrávali. Každé další utkání je teď pro nás jako finále," řekl Čech v rozhovoru se Sky Sports.

Sánchez otevřel skóre ve 34. minutě, když se míč od jeho ruky odrazil do sítě. Rozhodčí Mark Clattenburg však gól uznal. "Sudí se nám po přestávce omluvil a uznal, že to byla ruka. Uvědomil si svou chybu. Ruku neodpískal, protože si prý nebyl stoprocentně jistý. Musí to pro něj být těžké, ale na velkých stadionech jdou taková rozhodnutí často proti vám," prohlásil obránce Hullu Andrew Robertson.

Domácím se dlouho nedařilo přidat pojistku. Až v nastavení hlavičku střídajícího Lucase Péreze v šestnáctce zastavil rukou Sam Clucas a dostal červenou kartu. Pokutový kop s přehledem proměnil Sánchez a sedmnáctou ligovou brankou v sezoně se dostal do čela tabulky střelců.

Hull nenavázal na předchozí povedené zápasy s Manchesterem United (0:0) a Liverpoolem (2:0) a zůstal na sestupovém osmnáctém místě.

Anglická fotbalová liga - 25. kolo:

Arsenal - Hull 2:0 (34. a 90.+3 z pen. Sánchez),

16:00 Manchester United - Watford, Middlesbrough - Everton, Stoke - Crystal Palace, Sunderland - Southampton, West Ham United - West Bromwich,

18:30 Liverpool - Tottenham.