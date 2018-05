Jerevan - Dosud vládnoucí arménská Republikánská strana dnes po schůzi své parlamentní frakce nabídla opozici ústupek, když slíbila dát hlas kandidátovi na post premiéra, který se zaručí podporou aspoň třetiny ze 105 poslanců. Oznámila to agentura Armenpress. Opoziční kandidát Nikol Pašinjan v prvním pokusu o zvolení premiéra neuspěl, když ho v úterý odmítli podpořit právě republikáni, kteří mají v parlamentu 58 křesel. Pokud při druhém hlasování příští úterý Republikánská strana slib splní, měl by mít Pašinjan zvolení jisté.

Opozičního vůdce podporuje v parlamentu v současné době 47 poslanců, po dnešním prohlášení republikánů by mu měl ke zvolení stačit hlas pouhých 35 opozičních poslanců, aby získal slibovanou podporu 58 republikánských zastupitelů. To by mu otevřelo cestu do čela vlády. Pašinjan má být v úterý jediným kandidátem, Republikánská strana dnes potvrdila, že vlastního uchazeče o funkci ministerského předsedy nepostaví. Opozice dnes Pašinjanovi znovu vyjádřila podporu.

"Republikánská strana bude hlasovat pro toho kandidáta na premiéra, který bude mít k dispozici podporu jedné třetiny poslanců. Vlastního kandidáta mít nebudeme," řekl po schůzi republikánské poslanecké skupiny její šéf Vagram Bagdasarjan. "Dne 8. května bude mít Arménie předsedu vlády," dodal a vyzval demonstranty, aby uvolnili zablokované ulice arménských měst.

Lidé protestující v Jerevanu, Gjumri a dalších městech dnes na protest proti neúspěšnému úternímu hlasování zablokovali klíčové dopravní tepny. V Gjumri obsadili radnici, údajně zabarikádovali i některé hraniční přechody. Místní přepravní společnost oznámila, že v důsledku akcí opozice nemůže zajistit provoz na některých železničních tratích. Večer nicméně protestující na Pašinjanův pokyn blokádu ulic uvolnili. Přesto napětí v metropoli trvá. Na svůj post rezignoval ministr kultury Armen Amirjan, podle místní agentury Arka se tak stalo po setkání s demonstranty.

Pokud by v úterý parlament premiéra nezvolil ani napodruhé, bude zákonodárný sbor rozpuštěn a zemi čekají předčasné volby. Naposledy se konaly loni v dubnu. Pašinjan naznačil, že jeho hnutí by mohlo takové předčasné volby bojkotovat. "Nemohu to říci teď, to bude záležet na specifické situaci," dodal.

Pašinjan již dříve dával najevo, že Arménii by neměla k předčasným volbám vést stávající vláda, ale kabinet, v jehož čele by stanul a který by zajistil, aby volby byly poctivé.

Předchozí premiér Serž Sargsjan odstoupil 23. dubna pod tlakem protivládních protestů, které vedl právě Pašinjan, pokládaný za prozápadního, liberálního politika. Vření vyvolala Sargsjanova snaha uchovat si moc poté, co deset let byl prezidentem - a před přestupem do premiérského křesla nechal změnit ústavu, aby výkonnou moc přenesl z rukou šéfa státu na šéfa vlády. Sargsjana po demisi vystřídal v čele úřadujícího kabinetu Karen Karapetjan.