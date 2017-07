Vedení armády testovalo 28. června ve vojenském prostoru Libavá nová pásová bojová vozidla, která by mohla být v budoucnu součástí vozového parku českých vojáků. Půjde o jeden z největších modernizačních projektů v historii české armády. Stroje, které se o zakázku ucházejí, se před armádními špičkami předváděly při jízdě i střelbách. Projekt modernizace by měl začít v roce 2019, vojáci by měli postupně od roku 2020 dostat více než 200 nových pásových vozidel. Tendr bude stát více než 50 miliard korun. Na snímku je náčelník generálního štábu Josef Bečvář u vozidla CV90.

Vedení armády testovalo 28. června ve vojenském prostoru Libavá nová pásová bojová vozidla, která by mohla být v budoucnu součástí vozového parku českých vojáků. Půjde o jeden z největších modernizačních projektů v historii české armády. Stroje, které se o zakázku ucházejí, se před armádními špičkami předváděly při jízdě i střelbách. Projekt modernizace by měl začít v roce 2019, vojáci by měli postupně od roku 2020 dostat více než 200 nových pásových vozidel. Tendr bude stát více než 50 miliard korun. Na snímku je náčelník generálního štábu Josef Bečvář u vozidla CV90. ČTK/Peřina Luděk

Přáslavice (Olomoucko) - Vedení armády dnes ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku testovalo nová pásová bojová vozidla pěchoty, která by se mohla v budoucnu stát součástí výbavy českých vojáků. Půjde o jeden z největších modernizačních projektů v historii české armády. Stroje, které se o zakázku ucházejí, se dnes před armádními špičkami předváděly při jízdě i střelbách. Projekt modernizace by měl začít v roce 2019, vojáci by měli postupně od roku 2020 dostávat více než 200 nových pásových vozidel. Zakázka bude stát více než 50 miliard korun.

Přehlídky se dnes zúčastnilo pět typů pásových bojových vozidel pěchoty od čtyř výrobců. "Zkoušky jsme zahájili 5. června, budeme končit 14. července. Je to více jak pět týdnů, kdy se chceme zabývat jednotlivým posuzováním této techniky. Štáb, který to má na starost, to dělá velmi pečlivě. Je to celá škála jednotlivých parametrů, které chceme vyhodnotit. Na konci srpna po ukončení naší zkoušky bychom předložili závěr pro pana ministra, jak se jako uživatelé díváme na tuto techniku," řekl dnes novinářům náčelník generálního štábu Josef Bečvář.

Podle náměstka ministra obrany Daniela Koštovala se výběr uskuteční na základě soutěže. Ministerstvo od ní očekává i snížení ceny. "Nejpozději po volbách by měla být zahájena akviziční fáze. Do konce roku 2018 bychom chtěli mít podepsán kontrakt na minimálně 210 vozidel. Chtěli bychom, aby dodávky probíhaly v letech 2020 až 2024. Hovoříme o projektu za zhruba 50 miliard korun," uvedl Koštoval.

Nová pásová bojová vozidla by měla nahradit dosavadní bojová vozidla pěchoty BVP-2, kterých má armáda 400. "Ta technika musí odejít. Je z roku 1982 až 1984, má slabou balistiku, slabé komunikační a přenosové prostředí i mizivou výzbroj. Musí to být nahrazeno technikou v našem evropském prostoru, která je technologicky úplně jinde," uvedl Bečvář. Dosavadní technika by poté mohla jít k aktivním zálohám. První nová vozidla by podle něj měla jít k výcvikové základně do Vyškova.

Vedení armády a zástupcům ministerstva obrany se na Libavé představila vozidla výrobců General Dynamics European Lands Systems, BAE Systems, PSM a Rheinmetall Defence. Podle náčelníka generálního štábu jsou si testovaná vozidla v parametrech velmi podobná. Významnou roli kromě parametrů bude hrát v zakázce také nabízená cena, dodali zástupci armády.