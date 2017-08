Praha - Do boje s africkým morem prasat se zapojí armádní veterináři. Čtyřčlenná zásahová jednotka bude ode dneška nasazena ve veterinárním asanačním ústavu Mankovice, informovalo dnes tiskové oddělení ministerstva obrany. Nemoc, která zabíjí prasata, neohrožuje zdraví lidí, mohou ji však přenášet na svém oblečení. Tři další klece na odchyt divočáků začnou fungovat v ohnisku nákazy africkým morem na Zlínsku. Využijí je myslivci ze Zlína-Vršavy, Ostraty a Lukova.

"Úkolem skupiny bude provádět pitvy a laboratorní testy vzorků odebraných z ulovených a nalezených uhynulých prasat," uvedla Lada Ferkálová z Agentury vojenského zdravotnictví. Armáda je podle ní připravena podpořit v případě masivního odstřelu divočáků nebo při větších úhynech civilní veterináře i více. Má však omezené kapacity, protože vojenských veterinářů v uniformě je 27, dodala Ferkálová. Zatím jsou tak nasazeni čtyři lidé, z toho dva veterinární lékaři, veterinární technik a řidič.

Stát vytyčil v zamořeném území několik pásem. V nejužším pásmu se nesmí lovit ani vnadit divočáci pod pokutou. Následuje tzv. zelená zóna, která je sice v zamořeném území, ale lovit se v ní smí. V ní bylo zatím podle dostupných údajů odlovená necelá stovka divokých prasat.

V oblasti, které představuje část Moravy, v tzv. intenzivní zóně lovu, naopak stát motivuje myslivce a lovce větším zástřelným k vybíjení populace divokých prasat, aby se nemoc nerozšířila. V této části republiky bylo zatím odstřeleno přes 1900 divočáků, nejvíce na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku. Na území celého státu je myslivcům doporučený větší odlov.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později nákaza potvrdila, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína. Dosud byla choroba potvrzena u 90 divokých prasat. Počet nalezených uhynulých prasat na Zlínsku celkem činí 159 kusů.

Myslivci na Zlínsku dostanou další tři klece na odchyt divočáků

Tři další klece na odchyt divočáků v ohnisku nákazy africkým morem prasat předá pravděpodobně už dnes krajský úřad myslivcům na Zlínsku. Sloužit by měly mysliveckým spolkům ze Zlína-Vršavy, Ostraty a Lukova. Už více než týden zkoušejí funkčnost odchytového zařízení na divoká prasata také myslivci z Hvozdné. Do konce týdne hodlá kraj dodat další klece, celkem jich bude v terénu osm, řekl dnes novinářům zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Pořizovací cena jedné klece je 42 tisíc korun. Na dalších více než osm tisíc přijde fotopast, která bude klec nepřetržitě sledovat, tak, aby ji myslivci nemuseli neustále osobně kontrolovat. V okolí klecí, které budou nainstalovány na okrajích polí, případně v lese, budou myslivci zakrmovat, aby divočáky na místo přilákali.

Klece o délce tří metrů, šířce dvou metrů a výšce asi 1,6 metru nechají myslivci několik dní zcela průchozí, aby si na ně zvířata zvykla. Poté jednu ze stran uzavřou a dovnitř nainstalují záklopku. Ve chvíli, kdy do ní začne divoké prase rýt, vchod do klece zapadne a zvíře zůstane uzavřené vevnitř. Následně jej myslivci budou moci na místě zastřelit.

Za každého divočáka odchyceného do klece dostanou myslivci 4000 korun. Zástřelné za odlovený kus mimo ohnisko nákazy, kde se střílet nesmí, činí na Zlínsku 3000 korun. Další peníze dostávají myslivci ze zamořené oblasti od kafilerie, kam musejí ulovené kusy odvážet. Za sele je to 1000, za lončáka 2000 a za dospělého divočáka 3200 korun. Odchytová zařízení spolu s poskytovanými penězi mají pomoci snížit počet divočáků v ohnisku nákazy africkým morem prasat na Zlínsku a zabránit šíření choroby do dalších regionů.