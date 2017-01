Štěpánov (Olomoucko) - Kopřivnická automobilka Tatra dodala armádě s tříměsíčním předstihem 26 valníků typové řady Tatra Tactic. Vozy slavnostně předala dnes, tři měsíce před termínem dodání, v Centru zabezpečení materiálem technických služeb ve Štěpánově na Olomoucku. Největší počet vozidel poputuje do 143. zásobovacího praporu v Lipníku nad Bečvou, který vznikl loni, a do Agentury logistiky. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) dnes novinářům řekl, že jde o novou dodávku po třech letech.

Nová vozidla, zakázka přišla na 150 milionů korun, rozšíří v lednu vozový park 20 vojenských útvarů a armádních zařízení. "Je to po mne příjemný vstup do nového roku. Tatrovka nám dnes dodala 26 kusů Tatra T-810, letos odebereme ještě 81 dalších kusů v mnoha různých provedeních. Dostaneme se tedy na počet nad sto kusů ročně. I když to zní neuvěřitelně, je to minimum, co bychom měli pořizovat. Řada kamionů v armádě dosluhuje," řekl dnes novinářům ministr Stropnický. Zakázka podle něj měla přijít až na konci března.

Armáda podle ministra získala novou dodávku těchto vozidel po třech letech a v autoparku armády již vznikl deficit. Další dodávku armáda očekává v dubnu a poté v polovině roku. "Jsem rád, že v roce 2017 s tou modernizací pohneme," doplnil Stropnický.

Speciální vozidla převzala štěpánovská logistická základna, který se postarala o jejich technickou kontrolu, ale i zkušební jízdu. "Vozidla připravíme do provozu armády, postavíme je na vojenské poznávací značky, zabezpečíme zákonné pojištění a dotankujeme je na plné nádrže. Je připraven rozdělovník a ještě v lednu jdou do vyskladnění do jednotlivých útvarů armády ČR," řekl dnes ČTK velitel logistiky Ivan Masárech.

Střední nákladní vojenské terénní vozidlo může přepravovat osmitunový náklad i osoby. Tento typ je vybaven zvedacím čelem, určen je proto především k přepravě vojenského materiálu. Pro potřeby armády jsou vozidla vybavena pancéřovou podlahou kabiny, lafetou pro kulomet na střeše kabiny či systémem centrálního dohušťování pneumatik za jízdy. Podle zástupce náčelníka Generálního štábu Jiřího Balouna mají vozidla speciální vojenské úpravy, které se týkají také kabiny. Vyhovovat musejí i polním podmínkám.

První vozidla Tatra Tactic (dříve T810) byla podle mluvčího kopřivnické automobilky Andreje Čírtka dodána v dubnu 2008 (na základě objednávky z roku 2006 na 556 kusů) a od té doby postupně nahrazují nejstarší typ pozemní techniky ve výbavě české armády, Pragu V3S. Vozidla Tatra Tactic používají také ozbrojené síly Saúdskoarabského království, doplnil Čírtek. Automobil je především určen pro přepravu lidí, materiálu a vlečení přívěsů jak po silnici, tak i v obtížných terénních podmínkách. Armáda podle dřívějších údajů provozuje asi 2700 Tater T 815. Druhým nejpoužívanějším typem Tatry v armádě je T 810, kterých mají vojáci k dispozici několik set.