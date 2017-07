Praha - Armáda pořídí v příštích letech více než 140 obrněných vozidel za 9,2 miliardy korun. Zakázku dnes schválila vláda, informoval novináře ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Až 4,4 miliardy Kč armáda vydá na 80 lehkých obrněných vozidel na podvozku Iveco. Za 4,8 miliardy korun pořídí 62 obrněných vozů od dodavatele Tatra Export. Pro současný kabinet je to největší nákup armádního vybavení za funkční období a je to také třetí největší armádní zakázka za posledních víc než deset let.

"V případě obrněných vozů TITUS se jedná o úspěšnou spolupráci s francouzskou stranou, kdy na podvozku Tatra je francouzská kabina. Bude to ve třech konfiguracích. Budou to vozidla velitelsko-štábní, vozidla spojovací a vozidla pro koordinaci palebné podpory," uvedl Stropnický. Zdůraznil, že na zakázkách se bude podílet český zbrojní průmysl. Většina vozů se bude montovat v Česku. "Tatra Export navíc získá licenci na prodej do třetích zemí, takže to může být vývozní artikl," uvedl Stropnický.

Vozidla TITUS bude armáda využívat během zahraničních misí i na českém území, a to i v rámci integrovaného záchranného systému, kde mohou plnit funkci mobilních komunikačních a řídících prostředků v případě krizových situací. "Armáda ČR je v současné době vybavena v dané oblasti již zastaralou technikou, která vyžaduje obměnu, díky nové technice dojde k rozšíření a zrychlení schopností velení a řízení nasazených jednotek. To vše se pak pojí především se zásadní generační obměnou komunikačních a informačních systémů," uvedl k zakázce náčelník generálního štábu Josef Bečvář.

Lehké obrněné vozy jsou určeny pro jednotky a čety radiačního průzkumu v Liberci, která má vynikající reputaci, její vybavení ale podle ministra zastarává. Vozidla budou sloužit k automatickému zjišťování přítomnosti radioaktivních, chemických a biologických látek v prostoru, taktickému odběru vzorků a zpracování a odesílání informací vojenským jednotkám.

Nová vozidla nahradí postupně zastaralé sovětské vybavení. Armádě je do konce roku 2022 dodá státní podnik Vojenský výzkumný ústav, který je oprávněn k nakládání s bojovými chemickými látkami nezbytnými k testování vozidel. Podvozky budou od italské automobilky Iveco, od níž má nyní česká armáda víc než stovku terénních vozů.

Druhá zakázka, kterou dnes kabinet schválil, je na 62 obrněných vozidel TITUS 6x6 na podvozku Tatra. Armádě je v letech 2020 až 2024 dodá společnost Tatra Export. V areálu kopřivnické automobilky Tatra, kterou spoluvlastní zbrojař Jaroslav Strnad, se pro českou armádu vyrábějí kolová obrněná vozidla Pandur II, obrněné kabiny pro nákladní auta Tatra T810 a zajišťují generální opravy tanků T-72.

Třetina vozidel Titus bude určena ke koordinaci palby dělostřeleckých a minometných jednotek. Šest obrněných vozidel bude sloužit jako velitelsko-štábní vozy. Zbylých 36 vozidel se bude využívat k zabezpečení a přenosu informací.

Kromě dodávky nových vozidel dnes vláda projednala také několik dalších armádních zakázek v součtu za 124 milionů korun.

Do listopadu 2019 chce armáda pořídit a instalovat radiokomunikační systém zajišťující přechod systémů letového řízení z analogové na digitální bázi. Předpokládaná hodnota zakázky, jejímž dodavatelem bude státní podnik Vojenský technický ústav je do 95 milionů korun. Dalších 39 milionů korun chce armáda vynaložit na nákup systémů vojenské letecké informační služby.

Další velké nákupy už vládě Stropnický před říjnovými volbami předkládat ke schválení nebude. Chce ale pokračovat v přípravách zakázek. "Ať už bude po volbách úřadovat kdokoliv, tak je důležité, aby tam měl rozpracované projekty, což já jsem to privilegium neměl," podotkl Stropnický.

Ministerstvo obrany v posledních měsících čelí kritice za zpožděné uzavírání důležitých modernizačních projektů. Kritika je často cílena na sekci vyzbrojování, v jejímž čele se za dobu působení Stropnického vystřídali čtyři úředníci.

Na konci června ministerstvo zrušilo výběrové řízení na pozici náměstka pro nákupy, kterého úřad hledá již od února, kdy z postu odešel Daniel Koštoval. Koštoval se stal politickým náměstkem ministra obrany. Jeho místo dočasně obsadil Pavel Beran. Konkurz se bude opakovat, přihlásil se do něj totiž pouze jeden uchazeč.