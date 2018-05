Moskva/Buenos Aires - Pozdvižení v Argentině i v Rusku vyvolala argentinská příručka skýtající návštěvníkům nadcházejícího mistrovství světa rady, jak se dvořit Ruskám coby hostitelkám šampionátu. V kostce - slovy jedné ruské televize - mýt se, nenudit a chovat se k nim jako k pokladu. Argentinská fotbalová asociace AFA, čelící kritice za sexismus, se podle agentury Reuters omluvila, příručka byla podle ní vytištěna omylem. A šéf AFA Claudio Tapia navštívil Ruský dům, tedy ruské kulturní centrum v Buenos Aires, aby se omluvil osobně.

"Některé rady, jak pobláznit místní dívky, shledali uživatelé sociálních sítí ponižujícími, jiní je považují za praktické. Prý se můžou hodit ke sbalení dívek libovolné národnosti," poznamenala ruská redakce BBC na svém webu.

"Rusky jsou krásné, a proto se mnozí muži chtějí s nimi vyspat. Možná to (Rusky) taky chtějí, ale nezapomínejte, že jsou to také bytosti, které si chtějí vážit sama sebe a cítit se jedinečné. Neptejte se jich hloupě na sex - považují to za velmi soukromé, a tak se nerady o tom baví na veřejnosti," radila AFA bez nějakých velkých okolků.

Doporučovala "vypadat čistě, příjemně vonět a být dobře oblečen", aby návštěvníci udělali na ruská děvčata dojem. Vhodné je taky děvčata pobavit, příliš se nevychloubat a občas je taky pustit ke slovu.

"Ruské ženy mají rády muže, kteří projevují iniciativu. Pokud si nejste dost sebejistí, měli byste konverzaci se ženami trénovat," radila příručka. Sebevědomí uživatelů zvyšovala připomínkou, že jako cizince je Rusky budou vnímat jako cosi nového a neobyčejného, a tak jsou oproti Rusům ve výhodě. "Rusky se obvykle zajímají o skutečně důležité věci, ale samozřejmě můžete narazit na takové, které se zajímají o šperky, peníze či o to, zda jste krásní. Nerozčilujte se, v Rusku je hodně krásných žen. Buďte vybíraví!"

Argentinský novinář Nacho Catullo, který se spolu s desítkami dalších sportovních žurnalistů a fotbalových funkcionářů zúčastnil bezplatných kurzů ruského jazyka a kultury, rady ohledně ruských děvčat zveřejnil na twitteru. Skandál propukl dřív, než kurzy skončily. Funkcionáři pak přednášky pozastavili, odebrali příručky a posléze je vrátili už bez kontroverzní kapitoly. Prý byla převzata z jednoho internetového blogu.

Sporný manuál se objevil pouhý měsíc poté, co se v Buenos Aires odehrála největší demonstraci v Latinské Americe proti sexismu a násilí na ženách, připomněla BBC.

"Nejdřív na šampionátu (pojebou) náš tým, pak naše ženy. Tohle mistrovství má být pro Rusy svátek?" zněl jeden z ohlasů na ruských sociálních sítích. "Aha, měl jsem se nejdřív umýt!" žertoval jiný vtipálek.

Vstupenky na zápasy šampionátu, který začne 14. června v Moskvě, si koupilo už víc než 40.000 Argentinců. Argentinský tým, pyšnící se dvěma tituly mistrů světa, se utká s Islandem, Nigérií a Chorvatskem.