Berlín - Kdyby Německo volilo kancléře přímo, získali by šéfka německé vlády Angela Merkelová (CDU) i kandidát za sociální demokracii (SPD) Martin Schulz shodně 41 procent hlasů. Ukázal to průzkum, který zveřejnila veřejnoprávní televize ARD. Podle průzkumu pro deník Bild by však Merkelová vyhrála v poměru 40,5 procenta ku 25,5 procenta.

Bývalý šéf Evropského parlamentu Martin Schulz se tento týden překvapivě stal kandidátem SPD na kancléře, když předseda strany a vicekancléř Sigmar Gabriel kandidovat odmítl. I když se v Německu kancléř nevolí přímo, hraje osoba kandidáta ve volbách často zásadní roli.

Zdá se, že krok sociální demokracie má zatím u voličů úspěch. V průzkumu agentury Insa pro deník Bild vyjádřilo 58 procent dotázaných přesvědčení, že Schulz má jako kandidát na kancléře větší šance na úspěch, než by měl Gabriel. Za dobrého kandidáta pro SPD pak Schulze považuje 64 procent dotázaných v průzkumu společnosti Infratest dimap pro ARD.

Tento průzkum poměřoval pohled Němců na Merkelovou a Schulze i v dalších oblastech. Srovnání ukázalo, že 79 procent dotázaných Merkelové přisuzuje silné vedoucí schopnosti a 78 procent ji považuje za kompetentní. U Schulze jsou tyto hodnoty o něco nižší - 60, respektive 68 procent.

Novopečený kandidát sociální demokracie ale zase vede v kategorii sympatičnosti (69 ku 63 procentům) a věrohodnosti (65 ku 64 procentům). Potenciálně problematické pro něj může být to, že 65 procent Němců zatím neví, jakou politiku vlastně prosazuje.