Velehrad (Uherskohradišťsko) - Sté výročí vzniku Československé republiky dnes při slavnostní bohoslužbě na Velehradě připomněl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Vyzval k většímu zamyšlení nad podstatnými otázkami. "Nestačí hltat informace, které nabízejí falešný pocit, jako bychom už věděli všechno. Je třeba hledat skutečnou moudrost," uvedl v kázání Graubner.

Bohoslužbě, která se na moravském poutním místě pravidelně koná u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje, přihlížely za slunečného počasí tisíce lidí, kteří zaplnili nádvoří před bazilikou. Podle odhadů pravidelných návštěvníků slavností na Velehradě se mše zúčastnilo asi 30.000 lidí.

Mnohé příležitosti se podle Graubnera v mladých dějinách země dobře nevyužily. "Neseme zodpovědnost za skutečnosti, které nahánějí strach nejen tím, že roste politický vliv potomků diktátorů. To je jen jeden z důsledků naší slepoty a neschopnosti vidět v souvislostech, ptát se po příčinách a důsledcích či ukazovat ochotu vzdát se nějakých příjemností a dívat se dál než na přítomnost a na své vlastní já. Proto neumíme odhalit novou tvář ideologie, když ji šíří někdo jiný. I když marxismus přesedlal z oblasti ekonomiky do oblasti kultury, stále bere svobodu, rozvrací řád a budí nenávist," uvedl Graubner.

Připomněl svaté Cyrila a Metoděje, kteří položili základy křesťanské kultury i státnosti. "Pohled do dějin nám ukazuje, že nejlepší plody našeho národa vyrostly vždycky z evangelia, které bylo přijato do života, které bylo přeloženo do řeči skutků. Ani dnes nemůžeme udělat pro náš národ nic lepšího, než se nechat vést boží moudrostí. Falešné ideologie, nepoctiví populisté, třeba mezi politiky, ani ´šmejdi ́ mezi obchodníky nás nemohou zmást, když budeme moudře stavět na Božím slově," řekl Graubner.

Zmínil také ekologické problémy. "Naše krátkozrakost nám dokonce brání uznat realitu oteplování a dělat kroky zodpovědné vůči přírodě. Zdá se, že dokud nám teče z kohoutků voda, jako by nás sucho nezajímalo. A ještě dlouho bych mohl vyjmenovávat různé oblasti, v nichž se odehrává boj o budoucnost člověka a národa. Ta významná výročí nás vedou k vážnému zamýšlení nad podstatnými otázkami," řekl Graubner.

Dnešní slavnostní poutní mši vedl kardinál Dominik Duka, který také zmínil výročí vzniku republiky. "Vzpomínáme také řady další výročí, 1278, 1378, 1618, 1648, 1848, 1938, 1948, 1968. Všechna nějakým způsobem reflektoval náš Velehrad. Zde jsou počátky naší státnosti, zápasu o svobodu, samostatnost a obětavou lásku vyrůstající z víry a naděje," uvedl Duka. Připomněl však také historické viny, zbabělost i zrady.

Přítomni byli i další čeští i zahraniční biskupové. Na hlavním pódiu u oltáře byla umístěna lebka svaté Ludmily, která byla kvůli slavnostem převezena z Prahy na Velehrad. "U příležitosti stého výročí vzniku Československa a 25. výročí od zasvěcení národa Panně Marii na Velehradě byla včera (ve středu) do Královské kaple převezena vzácná relikvie Svatovítského pokladu - lebka sv. Ludmily. První česká svatá a patronka naší země obě výročí propojuje a letos se po mnoha staletích vrátila na posvátný Velehrad," uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.

V 15:00 hodin začne ve velehradské bazilice ještě mše svatá byzantsko-slovanského ritu. Povede ji Ladislav Hučko, titulární biskup orejský a apoštolský exarcha.

Večer lidí dobré vůle vynesl na Velehradě 1,5 milionu Kč

Benefiční koncert Večer lidí dobré vůle na Velehradě na Uherskohradišťsku vynesl letos 1,5 milionu korun, a to prostřednictvím finančních darů a dárcovských SMS. ČTK to sdělili pořadatelé. Loni se mezi lidmi vybralo 1,6 milionu korun. Peníze letos získá klinika v Iráku, kde se léčí uprchlíci, a Nadační fond Adiuvare.

Koncert ve středu večer zakončil první den cyrilometodějských oslav na Velehradě. Na významné moravské poutní místo dorazilo podle pořadatelů 23.000 návštěvníků. Dny lidí dobré vůle dnes dopoledne vyvrcholí slavnostní poutní mší, sloužit ji bude kardinál Dominik Duka, kázání bude mít olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Na letošním 19. ročníku Večeru lidí dobré vůle vystoupili Jiří Pavlica s Hradišťanem, zpěvačka Hana Zagorová, kapela Mirai, Vašo Patejdl či zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů.

"Během večera jsme si připomněli důležité události českých dějin - sté výročí vzniku Československa, 25 let od zasvěcení národa Panně Marii tady na Velehradě, což byl symbolický krok z temnoty totality do běžného života, 130. výročí narození komunistickým režimem vězněného arcibiskupa J. K. Matochy a také letošní návrat kardinála Berana do své vlasti," uvedl tajemník slavností Josef Kořenek.