Polná (Jihlavsko) - Pražský arcibiskup Dominik Duka oslavil 75. narozeniny v Polné na Jihlavsku. V chrámu Nanebevzetí Panny Marie odsloužil mši svatou a v Lidovém domě besedoval s veřejností. Před deseti lety udělila Polná Dukovi čestné občanství. Podle starosty Jindřicha Skočdopole městu výrazně pomohl s přípravami rekonstrukce chrámu a s jeho vyhlášením národní kulturní památkou.

Mši sloužil arcibiskup ve zcela zaplněném chrámu. Velký zájem měli lidé i o besedu s ním, která trvala přibližně hodinu. Duka při ní zavzpomínal na svoje dětství a zeširoka hovořil také o církevních restitucích. "Jako církev jsme udělali chybu, že jsme mysleli jen na sebe. Nikdy jsme nepozvedli hlas, jak to bude se sedláky a živnostníky, kterým také všechno vzali," řekl Duka. Při dotazech na podporu tradiční rodiny zdůraznil, že při odmítání sňatků homosexuálů oceňuje postoje poslanců SPD. "Nejsem žádný příznivec pana Okamury, ale v Parlamentu musíte hledat pomoc v takovýchto věcech od každého," řekl arcibiskup.

Duka se narodil 26. dubna 1943. V dubnu 2010 byl uveden do funkce pražského arcibiskupa a primase českého a o dva roky později jej tehdejší papež Benedikt XVI. jmenoval kardinálem. Před jmenováním arcibiskupem působil rodák z Hradce Králové v čele královéhradecké diecéze a během 12 let na východě Čech získal pověst nejlepšího diplomata mezi českými biskupy. Za jeho úřadování v Arcibiskupském paláci se pak například podařilo dovést do konce dlouholetá jednání o majetkovém vyrovnání státu s církvemi.

V souladu s kanonickým právem podal po svých 75. narozeninách do rukou papeže Františka svou demisi. Papež může demisi přijmout, může se ale také rozhodnout arcibiskupovi mandát prodloužit. Jak rozhodne papež František, není zřejmé. Dukovu předchůdci kardinálu Miloslavu Vlkovi papež Benedikt XVI. mandát v roce 2007 prodloužil o dva roky a kardinál František Tomášek byl ve funkci do svých téměř 92 let.

V pořadí 36. pražský arcibiskup byl pokřtěn jako Jaroslav. Dominikem se stal po vstupu mezi dominikány. Vysvěcen byl v červnu 1970, jako kněz mohl působit jen pět let, pak přišel o tehdy nezbytný státní souhlas a 15 let rýsoval ve Škodě Plzeň. I nadále se věnoval duchovní činnosti a v letech 1981 až 1982 byl kvůli tomu vězněn. Přesto zůstal činný v řádu, v roce 1986 stanul v jeho čele a ve funkci byl až do jmenování biskupem v Hradci Králové. V roce 2001 převzal tento milovník španělského jazyka a Latinské Ameriky medaili Za zásluhy.